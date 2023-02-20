Конкретно оговаривайте все условия. Что делать, если друг долго не возвращает долг?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с просьбами одолжить денег. И, скорее всего, у вас были смешанные чувства: давать взаймы или нет, потому что непонятно, вернет ли человек долг и с какими последствиями вы столкнетесь в будущем. Специалисты расскажут, как лучше выйти из ситуации.

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Очень такая популярная фраза – хочешь потерять друга, одолжи ему денег. Но я на самом деле с этим не согласна. Я бы к этому вопросу подходила с двух сторон. Я за то, что людям нужно помогать, особенно если это твои друзья. И если вопрос одолжения денег касается именно помощи, какой-то критической ситуации, когда человеку действительно нужна помощь, я за то, что одолжать можно и нужно. Но если этот вопрос переводить в формат каких-то постоянных одалживаний денег, то здесь уже помощью не попахивает.

Тамара Давидович, психолог:

Когда ты одалживаешь деньги, а тем более, когда это для близкого человека, для твоего друга, я рекомендую относиться к этому так, как будто ты их даришь. В обратном случае, конечно, близкие отношения будут под вопросом. Потому что если ты даришь деньги или даешь в долг деньги, и для тебя это ощутимо, для тебя это будет точка уязвимости. Конечно, пространство недопонимания достаточно большое.

Людей, которым нежелательно давать деньги в долг, можно разделить на три основные группы: живущие «мимо денег», хронические неудачники и «денежные маньяки». Если вы уважительно относитесь к своим финансам, внимательно отнеситесь к тому, кому вы отдаете свои «кровно заработанные». Нужно понимать, сможете ли вы вернуть свои средства, а также правильно выставляйте рамки и границы.