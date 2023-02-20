Конкретно оговаривайте все условия. Что делать, если друг долго не возвращает долг?
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с просьбами одолжить денег. И, скорее всего, у вас были смешанные чувства: давать взаймы или нет, потому что непонятно, вернет ли человек долг и с какими последствиями вы столкнетесь в будущем. Специалисты расскажут, как лучше выйти из ситуации.
Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Очень такая популярная фраза – хочешь потерять друга, одолжи ему денег. Но я на самом деле с этим не согласна. Я бы к этому вопросу подходила с двух сторон. Я за то, что людям нужно помогать, особенно если это твои друзья. И если вопрос одолжения денег касается именно помощи, какой-то критической ситуации, когда человеку действительно нужна помощь, я за то, что одолжать можно и нужно. Но если этот вопрос переводить в формат каких-то постоянных одалживаний денег, то здесь уже помощью не попахивает.
Тамара Давидович, психолог:
Когда ты одалживаешь деньги, а тем более, когда это для близкого человека, для твоего друга, я рекомендую относиться к этому так, как будто ты их даришь. В обратном случае, конечно, близкие отношения будут под вопросом. Потому что если ты даришь деньги или даешь в долг деньги, и для тебя это ощутимо, для тебя это будет точка уязвимости. Конечно, пространство недопонимания достаточно большое.
Людей, которым нежелательно давать деньги в долг, можно разделить на три основные группы: живущие «мимо денег», хронические неудачники и «денежные маньяки». Если вы уважительно относитесь к своим финансам, внимательно отнеситесь к тому, кому вы отдаете свои «кровно заработанные». Нужно понимать, сможете ли вы вернуть свои средства, а также правильно выставляйте рамки и границы.
Тамара Давидович:
Чем конкретнее оговорятся условия изначально, тем больше вероятность, что все пройдет безболезненно. Можно ли самому просить деньги в долг? Ну, жизнь сложная и ситуации бывают разные. Я рекомендую все-таки оперировать безопасными суммами. Не больше, чем твоя ежемесячная зарплата, да, свободно, потому что ты можешь безболезненно для себя в короткое время это отдать.
Анастасия Шляпо:
Если ты хочешь помочь человеку, и ты понимаешь, что действительно одолженные деньги спасут жизнь в какой-то момент, то да, это можно делать, нужно, но и опять же, важно, чтобы деньги были не последние для вас.
Тамара Давидович:
Я рекомендую говорить напрямую, говорить о своих чувствах. Сказать: «Слушай, я переживаю, я действительно хотел тебе помочь, мне сейчас очень неловко, но мне эти деньги нужны. Ты мне, пожалуйста, их верни или отработай». Потому что ситуация будет очень накаленной и напряженной.
Зачастую нам сложно говорить «нет». Но помните: в этом нет ничего постыдного и это навык, которому можно и нужно учиться. Иначе под давлением вы можете попасть в ловко расставленные сети.
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