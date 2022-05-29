Прямой эфир

Проложили туристический маршрут. Как живёт остров Пограничный, ставший первой преградой для немецкого блицкрига?

29 мая 2022 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День пограничника отметили в Беларуси. Сегодня пограничные войска не только защищают рубежи нашей страны, но и стоят на пути не менее серьезных угроз: терроризма и контрабанды, наркотрафика и нелегальной миграции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще свято чтят традиции и помнят имена тех, кто отдал жизнь во имя Победы. Брестские пограничные заставы. На них обрушился враг, и об их волю сломались клыки фашистского монстра.

Временная параллель в Год исторической памяти – остров Пограничный. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Проложили туристический маршрут. Как живёт остров Пограничный, ставший первой преградой для немецкого блицкрига?-1

Один из самых малоизвестных видов на Брестскую крепость-герой открывается с острова Пограничный, некогда Западный. Советские военные большой хитростью и изменением русла реки смогли отстоять клочок в 46 гектаров еще до Великой Отечественной войны. А позже именно с Тереспольского укрепления начнется адовый котел крепости. Он же и станет первой преградой блицкрига врага.

«Продержаться смогли три дня». Как сражались защитники острова Пограничный, который первым принял удар фашистов? Подробнее.

Проложили туристический маршрут. Как живёт остров Пограничный, ставший первой преградой для немецкого блицкрига?-4

На заставе имени Кижеватова, героя-пограничника, оборонявшего крепость, свято чтят прошлое. Личные вещи, снаряды, фотографии. А ведь нить между 1941-м и настоящим кажется куда более осязаемой.

Как работают современные пограничники на острове, который во время ВОВ первым принял удар врага? Читать здесь.

Проложили туристический маршрут. Как живёт остров Пограничный, ставший первой преградой для немецкого блицкрига?-7

Именная застава – это особое служение долгу. Сила еще и в памяти, когда не сломились, в символах. Немецкая овчарка Мичиган родом из Пензенской области, где родился Андрей Митрофанович Кижеватов.

«Это лучшая собака заставы». Овчарка с родины Кижеватова служит на острове Пограничный. Подробности здесь.

Проложили туристический маршрут. Как живёт остров Пограничный, ставший первой преградой для немецкого блицкрига?-10

Остров Пограничный с большой землей связывает мост. Долгое время доступ имели только пограничники. А в 2013 году решением главы государства проложили туристический маршрут и остров разминировали. За это время побывали порядка 6 000 посетителей. Пограничники же служат каждый день.

Проложили туристический маршрут. Как живёт остров Пограничный, ставший первой преградой для немецкого блицкрига?-13

Егор Азема, инспектор маневренной группы:
Это очень-очень почетно служить в таком месте, которое первым приняло удар и показало, что наши люди, защищая свою землю, не отойдут ни на шаг.

Проложили туристический маршрут. Как живёт остров Пограничный, ставший первой преградой для немецкого блицкрига?-16

В глуби острова летом 2021 года появился большой крест о тех, кто, умирая, не сдался. Пограничники по-прежнему оберегают это место: те, кто ушел в вечность в 1941-м, и те, кто каждый день с гордостью носит зеленый берет.

Читайте также:

Лукашенко: пограничники сделают все возможное, чтобы рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности

Почувствовать фальшивку по весу документа и качеству бумаги. Как работают девушки-пограничники?

«Воспользовался паспортом брата». Как задерживали российского рэпера на белорусской границе?

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Дмитриев # Кристина Протосовицкая # Егор Азема # Андрей Кижеватов # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Зелёный свет союзной интеграции». Почему санкции стали двигателем белорусско-российских отношений?
29 мая 2022 17:46

«Зелёный свет союзной интеграции». Почему санкции стали двигателем белорусско-российских отношений?

«Это лучшая собака заставы». Овчарка с родины Кижеватова служит на острове Пограничный
29 мая 2022 17:46

«Это лучшая собака заставы». Овчарка с родины Кижеватова служит на острове Пограничный

29 мая 2022 17:43

Политолог: западной Украиной Польша не ограничится. Будет изменение роли Польши в ЕС