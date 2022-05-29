Проложили туристический маршрут. Как живёт остров Пограничный, ставший первой преградой для немецкого блицкрига?

Новости Беларуси. День пограничника отметили в Беларуси. Сегодня пограничные войска не только защищают рубежи нашей страны, но и стоят на пути не менее серьезных угроз: терроризма и контрабанды, наркотрафика и нелегальной миграции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще свято чтят традиции и помнят имена тех, кто отдал жизнь во имя Победы. Брестские пограничные заставы. На них обрушился враг, и об их волю сломались клыки фашистского монстра. Временная параллель в Год исторической памяти – остров Пограничный. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Один из самых малоизвестных видов на Брестскую крепость-герой открывается с острова Пограничный, некогда Западный. Советские военные большой хитростью и изменением русла реки смогли отстоять клочок в 46 гектаров еще до Великой Отечественной войны. А позже именно с Тереспольского укрепления начнется адовый котел крепости. Он же и станет первой преградой блицкрига врага. «Продержаться смогли три дня». Как сражались защитники острова Пограничный, который первым принял удар фашистов? Подробнее.

На заставе имени Кижеватова, героя-пограничника, оборонявшего крепость, свято чтят прошлое. Личные вещи, снаряды, фотографии. А ведь нить между 1941-м и настоящим кажется куда более осязаемой. Как работают современные пограничники на острове, который во время ВОВ первым принял удар врага? Читать здесь.

Именная застава – это особое служение долгу. Сила еще и в памяти, когда не сломились, в символах. Немецкая овчарка Мичиган родом из Пензенской области, где родился Андрей Митрофанович Кижеватов. «Это лучшая собака заставы». Овчарка с родины Кижеватова служит на острове Пограничный. Подробности здесь.

Остров Пограничный с большой землей связывает мост. Долгое время доступ имели только пограничники. А в 2013 году решением главы государства проложили туристический маршрут и остров разминировали. За это время побывали порядка 6 000 посетителей. Пограничники же служат каждый день.