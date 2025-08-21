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Новости по тегу #Сергей Дмитриев

Абсолютный антирекорд! Более 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе
21 августа 2025 17:55

Абсолютный антирекорд! Более 4,5 тыс. автомобилей и 110 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе

«Стена позора» по-польски. Делегация во главе с Сергеем Хоменко посетила закрытый пункт пропуска «Переров»
25 февраля 2025 17:12

«Стена позора» по-польски. Делегация во главе с Сергеем Хоменко посетила закрытый пункт пропуска «Переров»

Очередной антирекорд! В пункте пропуска «Брест» ожидают выезда более 1300 автомобилей
29 октября 2024 18:26

Очередной антирекорд! В пункте пропуска «Брест» ожидают выезда более 1300 автомобилей

ГПК: по новому безвизу с 19 июля Беларусь посетили 562 гражданина из 11 государств Европы
28 июля 2024 16:51

ГПК: по новому безвизу с 19 июля Беларусь посетили 562 гражданина из 11 государств Европы

Почему перекрывали движение в польском «Тересполе»? Подробности инцидента
12 июня 2024 11:48

Почему перекрывали движение в польском «Тересполе»? Подробности инцидента

Брестская пограничная группа: за 2024 год задержано порядка 300 нарушителей
28 мая 2024 17:18

Брестская пограничная группа: за 2024 год задержано порядка 300 нарушителей

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?
20 декабря 2023 18:08

В Беларуси продлили безвиз! Что думают граждане соседних стран?

«В списке подписи руководства МИД». В Сеть попали данные о «левых» визах, которые Польша выдавала мигрантам
24 сентября 2023 19:19

«В списке подписи руководства МИД». В Сеть попали данные о «левых» визах, которые Польша выдавала мигрантам

«Организатор канала – россиянин». Пограничники изъяли 80 кг гашиша в пункте пропуска «Брест»
28 марта 2023 07:26

«Организатор канала – россиянин». Пограничники изъяли 80 кг гашиша в пункте пропуска «Брест»

Польша заигралась в «директора шлагбаума». Почему соседи стреляют себе в ногу, перекрывая границу с Беларусью?
26 февраля 2023 16:31

Польша заигралась в «директора шлагбаума». Почему соседи стреляют себе в ногу, перекрывая границу с Беларусью?

«О простых людях там никто не думает!» Что происходит на границе после закрытия «Бобровников»?
14 февраля 2023 18:44

«О простых людях там никто не думает!» Что происходит на границе после закрытия «Бобровников»?

«Это они с чем борются?» Из семи пунктов пропуска в Польшу работает лишь один – вот что говорят водители
10 февраля 2023 19:03

«Это они с чем борются?» Из семи пунктов пропуска в Польшу работает лишь один – вот что говорят водители