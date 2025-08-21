Новости по тегу #Сергей Дмитриев

Польские службы пропускают чуть более трети транспорта от реально возможного числа, а в отдельные часы – вовсе приостанавливают работу.
Делегация во главе с национальным координатором по достижению ЦУР Сергеем Хоменко посетила закрытый пункт пропуска «Переров» в самом сердце заповедного леса.
Польские службы искусственно обостряют ситуацию на границе, принимая треть от пропускной нормы, а в отдельные часы и вовсе игнорируют рабочий процесс.
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