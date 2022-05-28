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Лукашенко: пограничники сделают всё возможное, чтобы рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности

28 мая 2022 08:00
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Новости Беларуси. О тех, кто стоит на страже рубежей государства. У белорусских пограничников сегодня, 28 мая, профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защита границ Отечества всегда была одной из самых ответственных и трудных задач. Миссию доверяют лучшим воинам. Это доказывает история. Именно пограничники приняли на себя первый удар врага 22 июня 1941-го. И ни одна застава не покинула пост без приказа. Нынешнее поколение хранит верность славным боевым традициям своих предшественников.

Лукашенко: пограничники сделают всё возможное, чтобы рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности-1

По традиции праздничный день пограничники начинают с возложения цветов к памятникам и мемориалам, вспоминают героев, в разное время отдавших жизнь за Родину.

Лукашенко: пограничники сделают всё возможное, чтобы рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности-4

О мужестве и самоотверженности защитников границ говорится и в поздравлении Александра Лукашенко. Президент направил теплые слова в адрес командования, личного состава и ветеранов органов пограничной службы.

Лукашенко: пограничники сделают всё возможное, чтобы рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нынешнее непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряженная военно-политическая обстановка. Без сомнений, каждый из вас хорошо понимает, перед какими вызовами и угрозами мы стоим сегодня и какое противоборство идет вокруг нашего государства, а на передовой линии обороны находитесь вы – воины в зеленых фуражках. Убежден, что свою независимость и территориальную целостность мы защитим, если потребуется, а пограничники сделают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности. Верю в ваш патриотизм и профессионализм.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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