Лукашенко: пограничники сделают всё возможное, чтобы рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности

Новости Беларуси. О тех, кто стоит на страже рубежей государства. У белорусских пограничников сегодня, 28 мая, профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защита границ Отечества всегда была одной из самых ответственных и трудных задач. Миссию доверяют лучшим воинам. Это доказывает история. Именно пограничники приняли на себя первый удар врага 22 июня 1941-го. И ни одна застава не покинула пост без приказа. Нынешнее поколение хранит верность славным боевым традициям своих предшественников.