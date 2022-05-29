«Это лучшая собака заставы». Овчарка с родины Кижеватова служит на острове Пограничный

Новости Беларуси. День пограничника отметили в Беларуси. Сегодня пограничные войска не только защищают рубежи нашей страны, но и стоят на пути не менее серьезных угроз: терроризма и контрабанды, наркотрафика и нелегальной миграции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще свято чтят традиции и помнят имена тех, кто отдал жизнь во имя Победы. Брестские пограничные заставы. На них обрушился враг, и об их волю сломались клыки фашистского монстра. Проложили туристический маршрут. Как живет остров Пограничный, ставший первой преградой для немецкого блицкрига? Читать здесь.

Именная застава – это особое служение долгу. Сила еще и в памяти, когда не сломились, в символах. Немецкая овчарка Мичиган родом из Пензенской области, где родился Андрей Митрофанович Кижеватов. Родное село носит теперь название Кижеватово. Кинолог Никита Шульжик говорит, на четвероногих стражах рубежей – 90 % задержаний нарушителей. Безошибочно и преданно служат.