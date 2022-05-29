«Это лучшая собака заставы». Овчарка с родины Кижеватова служит на острове Пограничный
Новости Беларуси. День пограничника отметили в Беларуси. Сегодня пограничные войска не только защищают рубежи нашей страны, но и стоят на пути не менее серьезных угроз: терроризма и контрабанды, наркотрафика и нелегальной миграции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще свято чтят традиции и помнят имена тех, кто отдал жизнь во имя Победы. Брестские пограничные заставы. На них обрушился враг, и об их волю сломались клыки фашистского монстра.
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Именная застава – это особое служение долгу. Сила еще и в памяти, когда не сломились, в символах. Немецкая овчарка Мичиган родом из Пензенской области, где родился Андрей Митрофанович Кижеватов. Родное село носит теперь название Кижеватово. Кинолог Никита Шульжик говорит, на четвероногих стражах рубежей – 90 % задержаний нарушителей. Безошибочно и преданно служат.
Никита Шульжик, командир отделения пограничной заставы «Брест»:
На самом деле, это лучшая собака заставы. Не побоюсь это сказать, потому что это собака, которую подарил человек с родины самого Андрея Митрофановича Кижеватова. Самая лучшая собака заставы в плане поисковой работы. Тренируемся, с ней занимаемся ежедневно. С этим другом тренируется все, не только поиск: это и обыск местности, на вещи, на людей. Задержания.
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