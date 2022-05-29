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Как работают современные пограничники на острове, который во время ВОВ первым принял удар врага?

29 мая 2022 17:42
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Новости Беларуси. День пограничника отметили в Беларуси. Сегодня пограничные войска не только защищают рубежи нашей страны, но и стоят на пути не менее серьезных угроз: терроризма и контрабанды, наркотрафика и нелегальной миграции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще свято чтят традиции и помнят имена тех, кто отдал жизнь во имя Победы. Брестские пограничные заставы. На них обрушился враг, и об их волю сломались клыки фашистского монстра.

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Как работают современные пограничники на острове, который во время ВОВ первым принял удар врага?-1

На заставе имени Кижеватова, героя-пограничника, оборонявшего крепость, свято чтят прошлое. Личные вещи, снаряды, фотографии. А ведь нить между 1941-м и настоящим кажется куда более осязаемой.

Как работают современные пограничники на острове, который во время ВОВ первым принял удар врага?-4

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
В 1941 году каждая застава на западном рубеже нашей страны охраняла по 5 километров государственной границы. В настоящее время благодаря повсеместному внедрению современных систем видеонаблюдения, новых сигнализационных комплексов, внедрению автотранспорта на каждую заставу у нас есть возможность охранять гораздо более протяженные участки границы, при этом экономя силы и средства.

Как работают современные пограничники на острове, который во время ВОВ первым принял удар врага?-7

Каждый день военнослужащие Брестской заставы заступают в наряд по охране рубежей. Их география осталась прежней. След в след, как и в 1941-м, военнослужащие проходят те же тропы, а по приказу к бою, не дрогнув, защитят.

Как работают современные пограничники на острове, который во время ВОВ первым принял удар врага?-10

Роман Терехов, дежурный по пограничной заставе «Брест»:
Групповое оружие, снайперское оружие СВД, ручной противотанковый гранатомет и ПКП «Печенег». Эта новинка пришла на замену ранее стоявшему на вооружении ПКМ. Она обладает большей кучностью стрельбы и при стрельбе не нуждается в замене ствола.

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# Великая Отечественная война # общество # Сергей Дмитриев # Андрей Кижеватов # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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