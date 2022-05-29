Как работают современные пограничники на острове, который во время ВОВ первым принял удар врага?

Новости Беларуси. День пограничника отметили в Беларуси. Сегодня пограничные войска не только защищают рубежи нашей страны, но и стоят на пути не менее серьезных угроз: терроризма и контрабанды, наркотрафика и нелегальной миграции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще свято чтят традиции и помнят имена тех, кто отдал жизнь во имя Победы. Брестские пограничные заставы. На них обрушился враг, и об их волю сломались клыки фашистского монстра. Проложили туристический маршрут. Как живет остров Пограничный, ставший первой преградой для немецкого блицкрига? Читать здесь.

На заставе имени Кижеватова, героя-пограничника, оборонявшего крепость, свято чтят прошлое. Личные вещи, снаряды, фотографии. А ведь нить между 1941-м и настоящим кажется куда более осязаемой.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

В 1941 году каждая застава на западном рубеже нашей страны охраняла по 5 километров государственной границы. В настоящее время благодаря повсеместному внедрению современных систем видеонаблюдения, новых сигнализационных комплексов, внедрению автотранспорта на каждую заставу у нас есть возможность охранять гораздо более протяженные участки границы, при этом экономя силы и средства.