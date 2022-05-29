«Продержаться смогли три дня». Как сражались защитники острова Пограничный, который первым принял удар фашистов?

Новости Беларуси. День пограничника отметили в Беларуси. Сегодня пограничные войска не только защищают рубежи нашей страны, но и стоят на пути не менее серьезных угроз: терроризма и контрабанды, наркотрафика и нелегальной миграции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще свято чтят традиции и помнят имена тех, кто отдал жизнь во имя Победы. Брестские пограничные заставы. На них обрушился враг, и об их волю сломались клыки фашистского монстра. Проложили туристический маршрут. Как живет остров Пограничный, ставший первой преградой для немецкого блицкрига? Читать здесь.

Один из самых малоизвестных видов на Брестскую крепость-герой открывается с острова Пограничный, некогда Западный. Советские военные большой хитростью и изменением русла реки смогли отстоять клочок в 46 гектаров еще до Великой Отечественной войны. А позже именно с Тереспольского укрепления начнется адовый котел крепости. Он же и станет первой преградой блицкрига врага.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

Мы с вами находимся на Варшавском проезде. Именно по этой дороге в крепость прошла первая штурмовая группа немцев в составе пехотного батальона и артиллерийского дивизиона поддержки. При этом сами штабы задержались на острове примерно в этом районе. Пограничники, оправившись после первого удара немцев, пошли в контратаку. Примерно от школы шоферов двинулись сюда и полностью уничтожили руководство этих немецких подразделений. После чего заняли оборону на валах Тереспольского укрепления и воспрепятствовали дальнейшему подходу подкрепления к немцам. Это и дало возможность защитникам уничтожить тех, кто прорвался вглубь цитадели.

Около 300 пограничников и командиров. Кровопролитные и жестокие. Первые даже не часы, а минуты войны, застали бойцов в постелях. Многим не было и 20.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Накануне войны здесь размещалась школа шоферов Белорусского пограничного округа. Они первыми приняли удар, ведь до границы меньше 50 метров. Продержаться смогли три дня. А затем немцы применили огнеметы. Так что своды до сих пор продолжают расслаиваться и рушиться.

Немцы поспешат с донесением: остров наш. Но выжившие одиночки еще семь дней будут давать бой. До 30 июня – последней станет группа лейтенанта Жданова. С острова живыми на большую землю в первые дни войны вернуться лишь семь пограничников. Пока восстановить судьбы удалось лишь двух. На острове время будто застыло: «вчера» войны продолжается изо дня в день.