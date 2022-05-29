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«Продержаться смогли три дня». Как сражались защитники острова Пограничный, который первым принял удар фашистов?

29 мая 2022 17:37
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Новости Беларуси. День пограничника отметили в Беларуси. Сегодня пограничные войска не только защищают рубежи нашей страны, но и стоят на пути не менее серьезных угроз: терроризма и контрабанды, наркотрафика и нелегальной миграции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще свято чтят традиции и помнят имена тех, кто отдал жизнь во имя Победы. Брестские пограничные заставы. На них обрушился враг, и об их волю сломались клыки фашистского монстра.

Проложили туристический маршрут. Как живет остров Пограничный, ставший первой преградой для немецкого блицкрига? Читать здесь.

«Продержаться смогли три дня». Как сражались защитники острова Пограничный, который первым принял удар фашистов?-1

Один из самых малоизвестных видов на Брестскую крепость-герой открывается с острова Пограничный, некогда Западный. Советские военные большой хитростью и изменением русла реки смогли отстоять клочок в 46 гектаров еще до Великой Отечественной войны. А позже именно с Тереспольского укрепления начнется адовый котел крепости. Он же и станет первой преградой блицкрига врага.

«Продержаться смогли три дня». Как сражались защитники острова Пограничный, который первым принял удар фашистов?-4

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Мы с вами находимся на Варшавском проезде. Именно по этой дороге в крепость прошла первая штурмовая группа немцев в составе пехотного батальона и артиллерийского дивизиона поддержки. При этом сами штабы задержались на острове примерно в этом районе. Пограничники, оправившись после первого удара немцев, пошли в контратаку. Примерно от школы шоферов двинулись сюда и полностью уничтожили руководство этих немецких подразделений. После чего заняли оборону на валах Тереспольского укрепления и воспрепятствовали дальнейшему подходу подкрепления к немцам. Это и дало возможность защитникам уничтожить тех, кто прорвался вглубь цитадели.

«Продержаться смогли три дня». Как сражались защитники острова Пограничный, который первым принял удар фашистов?-7

Около 300 пограничников и командиров. Кровопролитные и жестокие. Первые даже не часы, а минуты войны, застали бойцов в постелях. Многим не было и 20.

«Продержаться смогли три дня». Как сражались защитники острова Пограничный, который первым принял удар фашистов?-10

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Накануне войны здесь размещалась школа шоферов Белорусского пограничного округа. Они первыми приняли удар, ведь до границы меньше 50 метров. Продержаться смогли три дня. А затем немцы применили огнеметы. Так что своды до сих пор продолжают расслаиваться и рушиться.

«Продержаться смогли три дня». Как сражались защитники острова Пограничный, который первым принял удар фашистов?-13

Немцы поспешат с донесением: остров наш. Но выжившие одиночки еще семь дней будут давать бой. До 30 июня – последней станет группа лейтенанта Жданова. С острова живыми на большую землю в первые дни войны вернуться лишь семь пограничников. Пока восстановить судьбы удалось лишь двух. На острове время будто застыло: «вчера» войны продолжается изо дня в день.

«Продержаться смогли три дня». Как сражались защитники острова Пограничный, который первым принял удар фашистов?-16

Сергей Дмитриев:
У меня в руках находится котелок, который использовался для приема пищи красноармейцами-пограничниками. Откуда мы знаем, что это был именно пограничник? Потому что он оставил надпись, которая говорит от том, что он служил в пограничном отряде, который дислоцировался в Бресте.

«Продержаться смогли три дня». Как сражались защитники острова Пограничный, который первым принял удар фашистов?-19

Остался даже год, когда была сделана надпись. И, что интересно, такую картинку военнослужащий нарисовал.

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# Великая Отечественная война # общество # Сергей Дмитриев # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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