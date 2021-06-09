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Призрачное ощущение счастья? Почему жертвы домашнего насилия молчат годами

09 июня 2021 15:32
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Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В психологии выделяют четыре стадии развития отношений «агрессор-жертва».

Призрачное ощущение счастья? Почему жертвы домашнего насилия молчат годами-1

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Коварство в том, что последним двум стадиям не суждено длиться долго. Может, призрачное ощущение счастья заставляет жертв молчать годами? Мол, «он же все равно хороший, любит меня».

Призрачное ощущение счастья? Почему жертвы домашнего насилия молчат годами-4

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Слово «любовь» такое иррациональное, мы любим, все хорошо. Но там, где медовый месяц, это вопрос власти и контроля. «Ты ко мне пришел, ты прощения просишь, то есть я сверху. Моя позиция выигрышная». Но долго так не будет оставаться, потому что у человека, который попал вниз…

Алеся Лакина:
Я с вами не соглашусь. Знаете, почему это происходит? Это эмоциональные качели: человек делает тебе плохо, чтобы потом хорошее ты ценил в 10 раз больше.

Надежда Цыркун:
Когда он просил прощения на коленях, какое у вас чувство? Глубокого удовлетворения. Вот ради этого момента все это и затевается.

Призрачное ощущение счастья? Почему жертвы домашнего насилия молчат годами-7

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Мы расстаемся, а потом снова начинаем встречаться.

Надежда Цыркун:
Не хватает драйва. Какой может быть интерес, если человек пришел домой, телевизор тихо смотрит, говорит: «Я тебя люблю», даже посуду помыл, на машинке кнопки нажал. «Ну, денег маловато, но нам же хватает. Я тебя такую люблю. У тебя прическа новая? Да и такая хорошая». Драйва нет, рутина. Потому что всем нам нужны новые впечатления, уровень эмоциональный. Артистам и ведущим хорошо – они вышли, тут адреналина схватили. А повседневным людям как? Их рутина заедает. Поэтому нужен концерт в отдельно взятой квартире.

Юлия Самусенко:
Причина – женщине скучно?

Призрачное ощущение счастья? Почему жертвы домашнего насилия молчат годами-10

Алеся Лакина:
Ему скучно, он может устраивать скандалы?

Надежда Цыркун:
Он не реализовался, вы ему говорите, что он ненастоящий мужчина, и ему обидно. Есть одна из схем, когда идут отношения напряженные, дерутся. А потом у них такие интимно-личностные контакты, так им хорошо некоторое время. У них так мозг устроен. Поэтому тут вопрос: либо я владею эмоциями, либо эмоции владеют мною. Когда эмоции владеют мною, у меня драйва много. Но когда я владею эмоциями, я не попаду в эти ситуации вообще. Есть множество людей, на которых никакой агрессор не пикнет, не крикнет. Потому что так выстроена позиция, при которой всегда будет к тебе уважение. Уважение – это главное слово в отношениях.

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Юлия Самусенко # Надежда Цыркун # Елена Кругликова # Фотофакт

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