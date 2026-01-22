Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником

День дипломатического работника отмечается 22 января в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник учрежден в 2018 году указом Президента в честь 100-летия внешнеполитического ведомства. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отечественная дипломатия за свою более чем 100-летнюю историю взяла самое лучшее от нескольких поколений предшественников и уверенно строит свою работу на принципах уважения и равноправного диалога со всеми государствами, укрепления дружбы и взаимовыгодного партнерства между народами.

Как отметил Президент, сегодня, в сложнейших геополитических условиях, в руках дипломатов – авторитет Беларуси как полноправного участника судьбоносных мировых процессов, что возлагает на сотрудников системы Министерства иностранных дел особую ответственность.

Александр Лукашенко убежден: дипломаты с честью и искренней самоотдачей продолжат делать все от них зависящее для упрочения суверенитета нашего государства, повышения региональной и международной безопасности на этом переломном этапе истории.