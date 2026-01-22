Польша намерена увеличить свой военный контингент в Латвии

Польша продолжает наращивать военную мощь – теперь уже за пределами собственных границ. В ближайшие недели Варшава планирует увеличить свой военный контингент в соседней Латвии, где в настоящее время несут службу около 200 польских солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через несколько недель в Риге состоится подписание меморандума о военном сотрудничестве. Шаг является частью масштабной и засекреченной военной реформы. Согласно планам, к 2029 году Польша намерена довести численность своей армии до полумиллиона человек. Новая стратегия предполагает отказ от сугубо оборонительной тактики в пользу активного сдерживания. Она предусматривает возможность нанесения ударов на глубину до тысячи километров по территории потенциального противника.