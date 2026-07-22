Новости по тегу #Надежда Цыркун

«Мы разрушим ту позицию, когда семья – это заключенный брак в органах ЗАГС, где все в соответствии с законодательством».
Программа охватывает все регионы: от мастер-классов и дискуссий с психологами до доверительных бесед с духовенством и общественными деятелями.
«У нас есть куда обратиться, но нам предлагают использовать правило волка».
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