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Новости по тегу #Надежда Цыркун

Мы разрушим семейные устои – мнение психолога о генетических паспортах
22 июля 2026 17:38

Мы разрушим семейные устои – мнение психолога о генетических паспортах

Акция «Я и моя семья – без сквернословия» проходит в Беларуси
12 мая 2026 08:15

Акция «Я и моя семья – без сквернословия» проходит в Беларуси

Что делать, если в семье не без лудомана, и почему обвинять игроков в казино неконструктивно? Ответ психолога
29 апреля 2026 17:52

Что делать, если в семье не без лудомана, и почему обвинять игроков в казино неконструктивно? Ответ психолога

Доброту можно воспитать? Психолог объяснила, почему часто добрых людей путают со слабыми
09 ноября 2023 07:47

Доброту можно воспитать? Психолог объяснила, почему часто добрых людей путают со слабыми

«Расслабление через напряжение». Психолог показала практики переключения внимания
27 октября 2023 14:57

«Расслабление через напряжение». Психолог показала практики переключения внимания

Поможет арт-терапия и творчество. Как не впасть в осеннюю депрессию?
05 октября 2023 12:15

Поможет арт-терапия и творчество. Как не впасть в осеннюю депрессию?

Рунический знак солнца. Могут ли татуировки обладать магической силой?
13 июля 2023 12:22

Рунический знак солнца. Могут ли татуировки обладать магической силой?

«Колготки мальчикам». Может ли одежда влиять на самоидентификацию ребёнка?
11 июля 2023 19:54

«Колготки мальчикам». Может ли одежда влиять на самоидентификацию ребёнка?

Шокировать окружающих вызывающим видом. На что идут женщины, чтобы привлекать мужчин?
11 июля 2023 19:50

Шокировать окружающих вызывающим видом. На что идут женщины, чтобы привлекать мужчин?

«Эпатаж и самовыражение». Какие татуировки популярны у белорусов?
11 июля 2023 18:35

«Эпатаж и самовыражение». Какие татуировки популярны у белорусов?

Музыка, литература, дзюдо. Истории четырёх белорусских вундеркиндов нашего времени
19 мая 2023 22:15

Музыка, литература, дзюдо. Истории четырёх белорусских вундеркиндов нашего времени

Психологическое давление. Как мужчины справляются с домашним насилием?
26 апреля 2023 19:50

Психологическое давление. Как мужчины справляются с домашним насилием?