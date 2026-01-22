Трамп объявил о рамочном соглашении по Гренландии и Арктического региону

Лидер США Дональд Трамп заявил о достижении рамочного соглашения с генсеком НАТО Марком Рютте по будущему Гренландии и Арктического региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет не о полной передаче суверенитета: подразумевается обновление «Соглашения об обороне Гренландии» 1951 года.

Так, США смогут строить военные базы и участвовать в системе противоракетной обороны «Золотой купол», а также получат права на добычу полезных ископаемых. Власти Дании и Гренландии настаивают: остров не продается. В ответ на действия Трампа прошли акции протеста: в Давосе порядка тысячи участников весьма громко осудили его визит.

На фоне заявлений Трампа, цены на золото и серебро сначала взлетели до исторических максимумов. Однако после публикации поста о сделке – стоимость драгметаллов резко упала. Одновременно выросли основные фондовые индексы США. Аналитики связывают волатильность с геополитической напряженностью и колебаниями доверия к доллару.