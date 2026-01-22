Парад планет – Меркурий, Венера и Марс соберутся у Солнца

Астрономы называют это событие уникальным после первой четверти XXI века: следующее столь тесное и симметричное сближение ожидается лишь в сентябре 2038-го, но конфигурация будет менее эффектной. Невооруженным глазом увидеть парад будет сложно – планеты слишком близко к солнечному диску. Впрочем, ученые готовят трансляции и специальные наблюдения. Космос вновь напомнит нам: даже привычные планеты способны удивлять и дарить ощущение причастности к великой геометрии Вселенной.