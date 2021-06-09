«Потом я уже стала замазывать синяки». Домашнее насилие: ведущая РТР-Беларусь рассказала свою историю

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Когда-то я попала в такие отношения. Мужчина был старше меня, все начиналось прямо как в сказке, мне казалось, он такой идеальный – господи! Просто у него нет ни одного недостатка, мне казалось, он щедрый, с чувством юмора, очень заботился обо мне. То есть вот такой вот идеал, как мне казалось на тот момент, я влюбилась по уши, естественно. Как все девочки надела розовые очки, ничего не замечала, но как только он почувствовал, что я уже его… Начал все с шуток, но шутки типа «у тебя не такая внешность, ты не так разговариваешь, ты недостаточно умна». И он говорил «это шутка, что ты обижаешься там?» Фигура у меня не такая, попа у меня большая, нос у меня длинный.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Через сколько вообще все это начало происходить? Алеся Лакина:

Как только мы стали жить вместе.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

А через сколько произошел этот момент? Алеся Лакина:

Я не скажу точно, через сколько. Он говорил, что это юмор, шутки, «да чего ты обижаешься? Ну, типа все нормально». Ладно, шутки шутками, потом это начало уже переходить в откровенные оскорбления, унижения, в ход и нецензурная брань пошла. Было экономическое насилие, то есть у нас не было какого-то совместного бюджета, еще чего-то. Человек говорил: «Если тебе нужны деньги, иди заработай». На тот момент я была студенткой, неработающей, мне пришлось научиться что-то делать, чтобы зарабатывать деньги какие-то. Потом все переросло в неадекватную какую-то ревность с его стороны, хотя я в принципе поводов ему никогда не давала. А он мне давал. У него были какие-то переписки с женщинами интимного содержания, на которые я очень бурно реагировала, естественно. Я ему говорила, что это ненормально, а человек говорил: «Тебе показалось, такого не было». Елена Кругликова:

Из-за этого скандалы?

Алеся Лакина:

Я могу закатить скандал. Но суть в том, что человек внушал мне, что я психически неуравновешенная и мне это приснилось. Могла переписка просто удалиться, типа такого не было. Елена Кругликова:

Ни разу не поймала за руку, не показала: «Вот, смотри»? Алеся Лакина:

Ловила и так. Грубо говоря, заходишь в комнату – вот он сидит переписывается, он быстро сворачивает и говорит: «Там ничего не было, тебе показалось». «Она просто больная, и ей приснилось». Я даже в какой-то момент реально стала думать, что у меня что-то не то. То есть ну как это? Он мне правдиво говорит в глаза. Я начала делать скриншоты. После этого очень долгое время я на автомате скринила переписки наши с ним или его какие-то переписки. Юлия Самусенко:

У вас в отношениях было место сексуальному и физическому насилию?

Алеся Лакина:

Да, потом все переросло вот в это. Когда человеку говоришь «нет», его это не останавливало. Физическое насилие тоже. Начиналось все с хватания за руку, толкнул. Потом я уже стала замазывать синяки. Да, я знаю, что, возможно, все это очень странно – вроде такая ничего девушка, и жила в этом, терпела это. Но потом приходит синдром жертвы – жертва любит своего мучителя. Он просто начинал плакать, задаривать какими-то подарками: «Я изменился, прости меня. Я не могу без тебя жить, я умру». Елена Кругликова:

Обидный вопрос: может, человек не просто так поднимает руку? Может, какая-то провокация была? Алеся Лакина:

Я в принципе не считаю, что можно спровоцировать мужчину поднять руку на женщину. Это не мужчина. Ну как это – мужчина поднял руку на женщину? Если она что-то сказала тебе, тебя это задело, зацепило, можно как-то словесно решить конфликт либо уйти от разговора, от конфликта. Но когда мужчина поднимает руку на женщину, для меня это уже не мужчина. Нельзя спровоцировать на насилие человека. Юлия Самусенко:

Хочется обратиться к психологу. Как вы считаете, как в такой ситуации нужно было поступать Алесе?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Она выбрала свой путь, она в этом пути права. И никто не скажет, никакой специалист, как человеку надо поступать. Это свобода выбора. Вопрос: как вам удалось расстаться? Алеся Лакина:

Было сложно, был край, наверное, пик, когда я уже вызвала милицию. Это был уже прямо перебор. Мне начали близкие говорить. Кстати, что делают эти абьюзеры – модное слово. Они полностью изолируют человека от близких – от друзей, подруг, родственников, то есть в принципе ни с кем нельзя общаться, я сидела просто изолированная. Надежда Цыркун:

Как вы расстались? Алеся Лакина:

Я услышала, что такое абьюз. Мы расстались из-за того, что я вызвала милицию. Это был край, пик. Меня просто выставили за дверь, грубо говоря.

Светлана Агарвал, певица:

А сколько по времени продолжалось ваше совместное проживание? Алеся Лакина:

Много, несколько лет. Светлана Агарвал:

Это продолжалось несколько лет, и вы, находясь постоянно в каком-то страхе, все равно жили с этим человеком и ничего не думали менять?

Алеся Лакина:

Он же психологически внушал мне, что я никому не нужна, что я некрасивая. Светлана Агарвал:

Абьюзер так себя и ведет. Его задача – вас запугать, понизить самооценку. Психологи знают. Алеся Лакина:

И я боялась уйти поэтому, потому что «кому я такая нужна? Мне тут сказали». Светлана Агарвал:

Но все-таки вы ушли, то есть он довел. Или кто-то надоумил?

Алеся Лакина:

Ну, скорее выгнал. В каждой ссоре – это уже была манипуляция – он выгонял. «Ах, тебе что-то не нравится? Пошла вон». Надежда Цыркун:

Вот у меня хороший вопрос. Он вам внушил «а кому я такая нужна?» А вот действительно, а кому вы такая нужна? Вы нам описали вначале человека – и необыкновенный, и щедрый, и добрый, внушал доверие, подарками… Где ошибка была? Это раз. И во-вторых, кому вы нужна такая, какая вы есть? Алеся Лакина:

Я была с ним, потому что я не любила себя. Так как я не любила себя, меня никто не мог полюбить.