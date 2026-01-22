Великобританию накрыла волна банкротства

Британская экономика демонстрирует все более явные признаки неустойчивости. Страну охватила волна банкротств, а уровень безработицы достиг 5 % – максимум за последние шесть лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за декабрь работу потеряли 43 тысячи человек. При этом число компаний, принудительно ликвидированных из-за долгов, оказалось рекордным с 2012 года. Наибольший удар пришелся на розничную торговлю и гостиничный бизнес. Эксперты связывают ухудшение ситуации с жесткой бюджетной политикой правительства. В попытке преодолеть кризис власти повышают налоги, что создает порочный круг: меры по стабилизации бюджета подавляют бизнес и рынок труда, постепенно подрывая основы экономики.