Депутат Палаты представителей: что такое аграрная политика и должна ли она меняться?

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, с точки зрения законодательства наша аграрная политика должна меняться каким-то образом или меняется она? Депутаты, например, рассматривают Конституцию, законопроекты по труду, миграции, пенсии. А аграрная политика, что это такое? За что ее потрогать, с чем ее едят?

Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вопрос интересный. Как и все сельское хозяйство, оно не стоит на месте. Вы сегодня арбузы видели, я не удивлюсь, что будет через некоторое время. Поэтому аграрная политика, законодательство должно меняться, как требуют сейчас. Например, сегодня здесь собрались и исполнительная власть, и наука, и практики, производственники, и депутаты Палаты представителей нацелены на то, чтобы были те законопроекты, чтобы наша продукция была высокорентабельная, и, немаловажно, экспортно ориентированная. Алена Сырова, СТВ:

Но это такие общие формулировки и слова. Давайте попытаемся в частности вникнуть. Что конкретно вы делаете? Чего конкретно сейчас не хватает?

Сергей Кравцов:

Например, недавно прошел законопроект «Органическое земледелие». Президент приехал, фермеры задали ему вопросы, также производственники – хотим заниматься органическим земледелием. У нас не было ни одного законодательного акта, не было ничего, все было на нуле. В результате собралась аграрная комиссия, пригласила Министерство сельского хозяйства, науку, практиков, фермеров – давайте создавать законопроект, который необходим для нас. Стандарты, ГОСТы – мы определили, кто должен этим заниматься. Все законодательные акты определили процесс от производства до продажи. В итоге, в 2019 году принят законопроект, первый в странах СНГ, и уже многие фермеры работают в этом направлении.

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

У нас за последних два года приняли закон о племенном деле, который очень серьезный, емкий документ, и закон об идентификации прослеживаемости животных и продуктов питания, который тоже достаточно перспективный, актуальный в стране. Алена Сырова:

Давайте поясним, что это значит.