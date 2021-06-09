Узнать азы работы повара и побывать в виртуальной кабине тракториста. Чему учат в Смиловичском сельскохозяйственном лицее?
Новости Беларуси. Высокий спрос на кадры. Выпускников Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея ожидают в организациях Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Для некоторых ребят начинается практика, а молодые специалисты приступают к трудовым будням на первом месте работы. Кстати, учреждение готовит специалистов по пяти специальностям.
Подробности в материале Анастасии Кончиц.
Учащиеся Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея получают сразу несколько специальностей. Это позволяет им успешно развиваться в нескольких смежных профессиях.
Сейчас здесь обучаются больше 400 человек. Многие о своей специальности мечтали с детства, а теперь делают первые шаги на пути к цели.
Алина Базылевич, учащаяся Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея:
Я изначально хотела поступить на эту профессию, так как очень сильно люблю готовить. Еще у меня сестра работает поваром. Я тоже подумала: почему бы и нет?
Маргарита Пономарева, учащаяся Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея:
С детства увлекаюсь готовкой. Думала в будущем открыть кафе, ресторан может быть, поэтому пошла на повара.
Подробнее – в видеоматериале.