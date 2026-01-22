В Витебской области увеличились объёмы строительства арендного жилья

В Витебской области увеличились объемы строительства арендного жилья. В 2025-м построили более 55 тысяч «квадратов», что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не снижается темп и в 2026 году. В планах на 2026-й – возвести 80 тысяч квадратных метров арендного жилья. Строительство охватит почти все районы области. Главная задача жилищной политики – обеспечить реальный сектор экономики трудовыми ресурсами. Поэтому приоритет – новостройкам в местах, где необходимо закрепить кадры. Акцент смещается на малые населенные пункты. Так, в 2026 году арендное жилье появится в городском поселке Россоны.

Дмитрий Петруша, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета: Там, где будут строиться объекты производственной направленности, там будет строиться и жилье. Сегодня мы понимаем запрос, существующий в обществе, на комфортные условия проживания. Поэтому этому тренду будет следовать и инфраструктура.

Константин Жутченко, начальник участка генподрядного строительного управления Витебского домостроительного комбината:

Все дома у нас практически с полной отделкой, так как они в большинстве своем принадлежат к арендному жилью, также социальному и с господдержкой. Наборы квартир у нас в домах разные. В основном одна-, двух- и трехкомнатные.

2025 год стал рекордным для региона по вводу жилья за последние 10 лет: построено около 400 тысяч квадратных метров. Основные объемы пришлись на Витебск, Оршу и Полоцк. При этом уделено внимание и районам – например, в Шумилино возведен полностью арендный дом.