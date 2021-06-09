«Возродить белорусские традиции». В Березинском районе продолжается набор заявок для участия в проекте «Властелин села»

Новости Беларуси. В Березинском районе продолжается набор заявок для участия в молодежном сельскохозяйственном проекте «Властелин села», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За звание лучшего смогут побороться молодые семьи с детьми. Обязательное условие – проживание более трех лет в сельской местности, а еще наличие своего подсобного хозяйства. Также хотя бы одному из супругов должно быть не более 31 года на день проведения всех туров проекта.

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Заявки для участия можно отправить в Березинский районный комитет БРСМ. К слову, уже есть первые желающие.