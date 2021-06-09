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«Возродить белорусские традиции». В Березинском районе продолжается набор заявок для участия в проекте «Властелин села»

09 июня 2021 15:00
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Новости Беларуси. В Березинском районе продолжается набор заявок для участия в молодежном сельскохозяйственном проекте «Властелин села», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Возродить белорусские традиции». В Березинском районе продолжается набор заявок для участия в проекте «Властелин села»-1

За звание лучшего смогут побороться молодые семьи с детьми. Обязательное условие – проживание более трех лет в сельской местности, а еще наличие своего подсобного хозяйства. Также хотя бы одному из супругов должно быть не более 31 года на день проведения всех туров проекта.

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Заявки для участия можно отправить в Березинский районный комитет БРСМ. К слову, уже есть первые желающие.

«Возродить белорусские традиции». В Березинском районе продолжается набор заявок для участия в проекте «Властелин села»-4

Екатерина Аврамчик, первый секретарь Березинского районного комитета ОО «БРСМ»:
Проект, который помогает молодым семьям, которые проживают в селе, проявить себя, то есть закрепиться в селе, возродить белорусские традиции, которые имеются у нас в стране. Различные конкурсы у нас существуют, спортивные эстафеты, показ сельскохозяйственной продукции, которую они могут реализовать сами, выпечка, белорусские орнамент, белорусская одежда. Если дети уже могут участвовать в конкурсе, они участвуют – помощь родителям в эстафете.

«Возродить белорусские традиции». В Березинском районе продолжается набор заявок для участия в проекте «Властелин села»-7

Итоги районного конкурса подведут 19 июня.

# Сельское хозяйство # общество # Екатерина Аврамчик # Фотофакт

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