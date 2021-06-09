«Душа хочет назвать вещи своими именами». Почему жертва не уходит от домашнего тирана, рассказывает психолог

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.

Владимир Матвееня, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска:

У нас нет культуры обращения к специалистам, правда? Это слабость какая-то – обратиться к специалисту, психологу? Все говорят: «Я его люблю, поэтому терплю». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Сколько к вам обращается женщин за помощью и как часто они это делают? Владимир Матвееня:

Для заселения в кризисную комнату в 2020 году – это было 19 женщин, за текущий – восемь.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Сама постановка вопроса – унижающая человека – сколько женщин обратилось? А сколько мужчин страдают, умирают, их бьют, их унижают. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Женщины бьют мужчин? Надежда Цыркун:

А то. Надежда Цыркун:

Вы в своем вопросе уже расставили все точки над i. Женщина такая вся жертва, она такая вся пушистая, а его надо загнобить и все. Давайте в том человеке, который был с вами, найдем те черты, которые делают его уважаемым и привлекательным. И найдем те моменты, в которых женщина его унижала. Домашнее насилие: ведущая РТР-Беларусь рассказала свою историю (подробнее здесь).

Владимир Матвееня:

Более того, он мог быть травматизирован также в детстве, у него могла быть психотравма. Юлия Самусенко:

Мы не должны ни в коем случае оправдывать человека, который применяет физическое насилие. Получается, что сейчас мы оправдываем. Владимир Матвееня:

Мы пытаемся найти выход из этого и помочь человеку. Я не договорил о том, что любим агрессора. Так может быть его любить в самом начале? Когда нам плохо, мы сразу обращаемся к врачу – в физическом плане. А здесь нужно обратиться в психологическом плане к специалистам, чтобы вначале проявить любовь к человеку, который имеет проблему насилия.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Нет у нас такой культуры на самом деле к вам обращаться. Надежда Цыркун:

Почему после первого оскорбления вы сохранили эти отношения? Алеся Лакина:

Любила, как все женщины. Надежда Цыркун:

Нет, не надо – «как все женщины». Что вас держало? Алеся Лакина:

Я не могу это объяснить. Надежда Цыркун:

Это психологическая зависимость.

Владимир Матвееня:

Созависимые отношения. Надежда Цыркун:

Это простое объяснение. На самом деле здесь есть вторичная выгода, и очень большая – я занимаю в жизни определенную позицию, и мне особенно сейчас выгодно о ней говорить. У мужчины пока такой позиции нет, но у мужчин прорабатывается эта позиция. Но нельзя сейчас семью инвалидизировать и превращать в рассадник насилия. На самом деле нет. В более опасной ситуации там как раз дети и пожилые, потому что все зависит от слова, от взгляда, от эмоционального компонента, который есть. Вот, у нас прошел год в самоизоляции, люди много времени проводили дома. И я думала: будет всплеск рождаемости. А не тут-то было – был всплеск разводов. Это прояснило, что есть дисфункция в семье и что сохраняют отношения ипотека, район проживания, нет работы, дети маленькие – что угодно, кроме прояснения, «любишь ты меня или нет». Потому что вопрос о любви является главным. Любить можно любого. Есть даже интереснейшая книга «Жены нацистов» – они их любили, они умирали вместе с ними. Это страшно, это военные преступники. И были ли те, кто их любил? Алеся Лакина:

Может они к жене по-другому относились?

Надежда Цыркун:

Не важно. Ты выбрал этот объект любви по каким-то причинам. Это ты выбрал, ты что-то в нем увидел. И вы существуете в паре. Вот когда есть ошибка и понимаешь, что не тот человек рядом, быстренько эту ошибку исправляем и живем дальше счастливо.

Светлана Агарвал, певица:

Какие-то физиологические процессы происходят в организме, когда люди встречаются, то есть какое-то притяжение, флюиды, эндорфины. И ты уже не замечаешь каких-то нюансов, которые могли изначально тебя предостеречь от того, что человек, возможно, когда-нибудь поднимет на тебя руку. Более того, ты прощаешь не один раз уже, неоднократно. Уходишь и приходишь, а любовь еще сильнее. Надежда Цыркун:

Сладостное прощение. К чему культура призывает? «Давайте все простим. А давайте с чистого листа». А как это? А душа-то болит. Душа хочет правды. Душа хочет назвать вещи своими именами. Светлана Агарвал:

А сколько женщины оправдывают мужчин.