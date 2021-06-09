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Школа №104 в Минске закрывается на капремонт. Что изменится?

09 июня 2021 15:08
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Новости Беларуси. Изменится до неузнаваемости. Средняя школа № 104 в Центральном районе закрывается на капитальный ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Школа №104 в Минске закрывается на капремонт. Что изменится?-1

Подготовку к модернизации начали сразу после выпускных экзаменов. Сейчас школьное оборудование и мебель перевозят в заведения, где предстоит учиться ребятам следующий учебный год. Школьники со своими учителями продолжат учебу в 35-й и 95-й школах, а также в гимназии № 34.

Строители обещают справиться быстро: предстоит заменить крышу, утеплить стены, обновить все помещения, включая кабинеты, столовую и библиотеку. Полный апгрейд ожидает и стадион: появятся современные площадки для футбола, волейбола и баскетбола, а также тренажеры.

Школа №104 в Минске закрывается на капремонт. Что изменится?-4

Наталья Сидоренко, директор средней школы № 104:
Проектом также предусмотрена безбарьерная среда. У нас обучаются детки с особенностями психофизического развития. В данный момент таких деток 37 в школе, 10 из этих детей с аутизмом. Поэтому для них тоже будут созданы все необходимые условия. Планируем обучаться в две смены после капремонта и, конечно, принять большее количество детей.

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Сидоренко # Фотофакт

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