Школа №104 в Минске закрывается на капремонт. Что изменится?

Новости Беларуси. Изменится до неузнаваемости. Средняя школа № 104 в Центральном районе закрывается на капитальный ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подготовку к модернизации начали сразу после выпускных экзаменов. Сейчас школьное оборудование и мебель перевозят в заведения, где предстоит учиться ребятам следующий учебный год. Школьники со своими учителями продолжат учебу в 35-й и 95-й школах, а также в гимназии № 34.

Строители обещают справиться быстро: предстоит заменить крышу, утеплить стены, обновить все помещения, включая кабинеты, столовую и библиотеку. Полный апгрейд ожидает и стадион: появятся современные площадки для футбола, волейбола и баскетбола, а также тренажеры.