В Минске откроют мемориальную доску в честь сотрудников МИД, сражавшихся в годы ВОВ
День дипломатического работника отмечается сегодня, 22 января, в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник учрежден в 2018 году указом Президента в честь 100-летия внешнеполитического ведомства – его отсчет ведут от 22 января 1919-го, когда в газете «Звязда» появилось первое официальное сообщение о начале работы Комиссариата иностранных дел ССРБ в Минске.
Сегодня в столице состоится значимое памятное мероприятие: будет открыта мемориальная доска в честь сотрудников Министерства иностранных дел, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. Церемония – это не просто дань подвигу героев, но и напоминание о неразрывной связи дипломатической службы с историей и обороной государства.
День дипломатического работника – это также повод отдать дань уважения нынешним сотрудникам МИД и ветеранам дипломатической службы. Их ежедневная работа направлена на защиту интересов страны на международной арене. А это прежде всего представление экономического потенциала и экспортных возможностей Беларуси, привлечение инвестиций и передовых технологий, расширение круга зарубежных партнеров и единомышленников, оказание поддержки соотечественникам за границей, содействие укреплению мира и безопасности. Праздник подчеркивает важность профессии дипломата, который по праву считается лицом государства и воплощает в себе качества настоящего гражданина и патриота.