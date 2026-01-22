В Минске откроют мемориальную доску в честь сотрудников МИД, сражавшихся в годы ВОВ

День дипломатического работника отмечается сегодня, 22 января, в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник учрежден в 2018 году указом Президента в честь 100-летия внешнеполитического ведомства – его отсчет ведут от 22 января 1919-го, когда в газете «Звязда» появилось первое официальное сообщение о начале работы Комиссариата иностранных дел ССРБ в Минске.

Сегодня в столице состоится значимое памятное мероприятие: будет открыта мемориальная доска в честь сотрудников Министерства иностранных дел, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. Церемония – это не просто дань подвигу героев, но и напоминание о неразрывной связи дипломатической службы с историей и обороной государства.