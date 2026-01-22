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В Финляндии ликвидируют стационарную телефонную связь

22 января 2026 06:43
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В Финляндии завершается эпоха стационарного телефона. Последний крупный оператор связи в стране официально объявил о полном отказе от проводной телефонной связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии ликвидируют стационарную телефонную связь-2

Два других оператора прекратили предоставление этой услуги еще ранее. Несмотря на то, что число абонентов проводной связи сократилось до нескольких тысяч, для многих – особенно пожилых людей – стационарный телефон остается не просто технологией, а привычной частью быта и источником чувства защищенности. Операторы связи пообещали помочь таким абонентам перенести старые номера на мобильные тарифы.

# Международная политика # Новости Финляндии

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