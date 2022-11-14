«Пристройку сделать». Можно ли использовать семейный капитал для ремонта?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

До эфира мы говорили, что на селе очень многие люди фактически выживают за счет детских пособий. Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:

Да, если мы говорим о сельской местности, то для них этот размер пособия, который получают в месяц… Кирилл Казаков:

Но мы говорим про неблагополучные семьи?

Анастасия Боброва:

Мы говорим про все семьи. Для них намного выгоднее, если мы будем сравнивать со столицей. Семейный капитал. Здесь тоже нужно на него смотреть. На «Столичном телевидении» кто-то скажет: «26 тысяч рублей? Что это такое по сравнению с квартирой за 100 тысяч долларов». Но для села для реконструкции жилья эти деньги достаточно весомые. Этой суммы в значительной части будет достаточно, чтобы пристройку сделать. Кирилл Казаков:

Вы не согласны с этим? Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Не совсем так. Направить на ремонт эти средства нельзя. Семейный капитал можно использовать на улучшение жилищных условий только в том случае, если семья нуждается в улучшении жилищных условий. И если семья на селе живет в доме и у них получается 15 квадратных метров на члена семьи, они не смогут ни копейки семейного капитала взять. Такие обращения были. Кирилл Казаков:

Не хватает метра – родят еще одного.