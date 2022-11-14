«Пристройку сделать». Можно ли использовать семейный капитал для ремонта?
Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
До эфира мы говорили, что на селе очень многие люди фактически выживают за счет детских пособий.
Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:
Да, если мы говорим о сельской местности, то для них этот размер пособия, который получают в месяц…
Кирилл Казаков:
Но мы говорим про неблагополучные семьи?
Анастасия Боброва:
Мы говорим про все семьи. Для них намного выгоднее, если мы будем сравнивать со столицей. Семейный капитал. Здесь тоже нужно на него смотреть. На «Столичном телевидении» кто-то скажет: «26 тысяч рублей? Что это такое по сравнению с квартирой за 100 тысяч долларов». Но для села для реконструкции жилья эти деньги достаточно весомые. Этой суммы в значительной части будет достаточно, чтобы пристройку сделать.
Кирилл Казаков:
Вы не согласны с этим?
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Не совсем так. Направить на ремонт эти средства нельзя. Семейный капитал можно использовать на улучшение жилищных условий только в том случае, если семья нуждается в улучшении жилищных условий. И если семья на селе живет в доме и у них получается 15 квадратных метров на члена семьи, они не смогут ни копейки семейного капитала взять. Такие обращения были.
Кирилл Казаков:
Не хватает метра – родят еще одного.
Валерий Ковальков:
Мы говорим о тех фильтрах, которые ставит государство, чтобы использование семейного капитала было осознанным и рациональным. В 2020 году мы разрешили семьям использовать семейный капитал для улучшения жилищных условий. Когда мы за год проанализировали семейную практику, то заметили, что появились многодетные семьи, которые всеми правдами и неправдами пытались этот капитал использовать, купить какое-то жилье, которое могло даже не стоить 10 тысяч, чтобы какую-то мошенническую схему провернуть. Но сразу в законодательстве появился фильтр. Сегодня определяется стоимость этого жилья, данное жилье не должно быть в реестре ветхих и пустующих домов, запрет на отчуждение на пять лет, то есть его купить быстренько и перепродать нельзя. Такая семья снимается с очереди нуждающихся. Все. Если они принимают такое решение. Государство очень быстро отреагировало на эти попытки вывести семейный капитал.
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