Дадут ли пенсию женщине, которая всю жизнь работала мамой?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

А если есть женщины, которые решили посвятить себя семье и ни дня не работали, соответственно, их такая негласная профессия – быть мамой. Как тогда быть с ними? Не опекуны, обычная мама, домохозяйка, могут ее содержать, и семью может кормить, условно, папа. Со временем у нее какие-то социальные гарантии, та же пенсия у нее будет или нет? Кирилл Казаков, СТВ:

Льготы какие-нибудь предоставляются ей либо нет?

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Льготы ей предоставлять еще какие? То есть она дома на содержании у мужа, и если она вкладывает всю душу в свою семью, она растит замечательных детей. Мы забываем всегда, мы говорим: многодетная семья, родители должны заботиться о своих детях, но мы забываем, что когда дети вырастут, они обязаны заботиться о своих родителях. И, наверное, вот эта мама выстраивает свой жизненный путь так, что она вкладывает все в своих детей, имеет право рассчитывать, что потом дети о ней позаботятся. Что касается пенсии, да, пенсия у нее будет, это будет социальная пенсия, которая будет назначена ей в 63 года. Алена Сырова:

Соответственно, помнится, была мера по пенсионной поддержке женщин, которые прерывают свой трудовой стаж и уходят, допустим, в декрет на 6-9 лет. Валерий Ковальков:

Теперь до 12 лет время нахождения в отпуске по уходу за ребенком засчитывается в общий стаж. Кирилл Казаков:

То есть четыре ребенка – это, в принципе, даже выгодно.