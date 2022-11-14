Дадут ли пенсию женщине, которая всю жизнь работала мамой?
Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
А если есть женщины, которые решили посвятить себя семье и ни дня не работали, соответственно, их такая негласная профессия – быть мамой. Как тогда быть с ними? Не опекуны, обычная мама, домохозяйка, могут ее содержать, и семью может кормить, условно, папа. Со временем у нее какие-то социальные гарантии, та же пенсия у нее будет или нет?
Кирилл Казаков, СТВ:
Льготы какие-нибудь предоставляются ей либо нет?
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Льготы ей предоставлять еще какие? То есть она дома на содержании у мужа, и если она вкладывает всю душу в свою семью, она растит замечательных детей. Мы забываем всегда, мы говорим: многодетная семья, родители должны заботиться о своих детях, но мы забываем, что когда дети вырастут, они обязаны заботиться о своих родителях. И, наверное, вот эта мама выстраивает свой жизненный путь так, что она вкладывает все в своих детей, имеет право рассчитывать, что потом дети о ней позаботятся. Что касается пенсии, да, пенсия у нее будет, это будет социальная пенсия, которая будет назначена ей в 63 года.
Алена Сырова:
Соответственно, помнится, была мера по пенсионной поддержке женщин, которые прерывают свой трудовой стаж и уходят, допустим, в декрет на 6-9 лет.
Валерий Ковальков:
Теперь до 12 лет время нахождения в отпуске по уходу за ребенком засчитывается в общий стаж.
Кирилл Казаков:
То есть четыре ребенка – это, в принципе, даже выгодно.
Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Очень часто наши люди при понимании, сколько будет пенсия, путают общий и трудовой стаж – то есть там же два условия.
Кирилл Казаков:
Я про это и говорю, что люди, которые сейчас работают на предприятии, ушли в социальный отпуск по уходу за ребенком от предприятия либо ушли как ИПшники и социально занятые, у них разница в пенсии будет?
Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:
Трудовая будет выше, чем социальная.
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