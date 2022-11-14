Мужа не вписали в удостоверение многодетной семьи, потому что брак не официальный. Что делать?

Кирилл Казаков, СТВ: Валерий Юрьевич, опять вопрос от наших телезрителей: «Я с мужем живу 17 лет, трое общих детей. Официально не расписаны, почему его не вписали в удостоверение многодетной семьи?»

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Потому что пока, к сожалению, официально он не член вашей многодетной семьи.

Кирилл Казаков:

То есть, если пара распишется, и дети будут записаны на него?

Валерий Ковальков:

Я так полагаю, что, в принципе, в свидетельстве о рождении детей он отцом не записан, но дети априори у нас, если рассматриваем семью, как правило, находятся с мамой, только если нет какого-то специального решения суда. Поэтому отец – не член многодетной семьи, ему нужно зарегистрировать брак и создать нормальную семью.

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