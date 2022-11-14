Женщина после декрета хочет сменить работу. Какие есть возможности?
Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы говорили, что матери, особенно той, которая находится в декрете, предоставляется возможность поменять работу. Ольга Анатольевна, у вас в районе, какие возможности, например, мама находится в декрете уже третий раз, то есть по сути 9-й год, она хочет выйти, но ее работа, которая была 9 лет назад, не приносит тех денег, она разочаровалась в ней. Какие возможности есть для обучения?
Ольга Копыток, директор Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:
Конечно, есть возможности переобучения. Управления по труду, занятости и соцзащите работают с такими категориями и рассказывают.
Кирилл Казаков:
А что востребовано, например?
Ольга Копыток:
Есть возможность и на предприятии, есть возможность и самозанятым стать, и переобучиться, и получить бесплатно другую профессию, и возможность переехать даже из города на район, и получить еще какие-то выплаты.
Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Надежда Анатольевна может рассказать подробно.
Надежда Цупа, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Наш центр занятости – это, как правило, услуги из серии красоты: парикмахерские услуги, мастер маникюра. Обувщик – женщина тоже может учиться здесь.
Алена Сырова:
Но в IT не переучите?
Надежда Цупа:
Это какие-то минимальные бухгалтерские курсы можно пройти и работать на программе.
Кирилл Казаков:
Скажите, пожалуйста, все же, например, многодетные матери думают о том, что они уйдут на пенсию. Сейчас многие становятся ИП или самозанятыми. Как эта категория вами контролируется, смотрите вы, как помогаете, какие социальные пособия тем, кто, условно, печет хлеб, делает сыр, воспитывает детей, смотрит за хозяйством?
Надежда Цупа:
Как и все.
Кирилл Казаков:
Есть ли разница какая-то или нет?
Надежда Цупа:
Если они как индивидуальные предприниматели, как самозанятые они же все равно платят отчисления в Фонд социальной защиты, они платят налог.
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