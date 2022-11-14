Женщина после декрета хочет сменить работу. Какие есть возможности?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорили, что матери, особенно той, которая находится в декрете, предоставляется возможность поменять работу. Ольга Анатольевна, у вас в районе, какие возможности, например, мама находится в декрете уже третий раз, то есть по сути 9-й год, она хочет выйти, но ее работа, которая была 9 лет назад, не приносит тех денег, она разочаровалась в ней. Какие возможности есть для обучения?

Ольга Копыток, директор Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:

Конечно, есть возможности переобучения. Управления по труду, занятости и соцзащите работают с такими категориями и рассказывают. Кирилл Казаков:

А что востребовано, например? Ольга Копыток:

Есть возможность и на предприятии, есть возможность и самозанятым стать, и переобучиться, и получить бесплатно другую профессию, и возможность переехать даже из города на район, и получить еще какие-то выплаты. Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Надежда Анатольевна может рассказать подробно. Надежда Цупа, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Наш центр занятости – это, как правило, услуги из серии красоты: парикмахерские услуги, мастер маникюра. Обувщик – женщина тоже может учиться здесь. Алена Сырова:

Но в IT не переучите?