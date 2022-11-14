«Такие ситуации бывают». Часто ли родители в многодетных семьях ведут аморальный образ жизни?
Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Коль мы затронули тему жилья, все-таки это основа основ. Кирилл говорил, что есть у нас целые районы с многодетными. В связи с этим вопрос. В этих районах проблемность детей в сравнении с другими отличается или нет?
Александр Близнюк, начальник отдела организации работы инспекции по делам несовершеннолетних МВД Беларуси:
Я бы не выделял отдельные какие-то районы. В целом ситуация под контролем.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, я приведу вам пример. Август 2020 года. Каменная Горка с флагами выходит, с колясками – идут многодетные матери. Лошица – приблизительно такие же люди.
Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Не отказываясь ни от каких преференций.
Кирилл Казаков:
Перед вашей формой это звучит смешно, но побуду плохим полицейским. У меня вопрос: вот эти люди, как часто вы узнаете о фактах, что люди пользуются, может быть, не в преступных, но в каких-то очень хитроумных схемах, чтобы обмануть государство с деньгами, с материнским капиталом, с квартирой?
Александр Близнюк:
Здесь вопрос, наверное, не совсем в правоохранительной сфере. В принципе, наверное, не вопрос к системе МВД, что касается материнского капитала.
Кирилл Казаков:
Что касается профилактики. Участковый идет по квартирам, чтобы посмотреть, как те или иные дети живут. И часто приходят в квартиру, понимают: 3-5 детей, мама с папой спят в безудержном алкогольном сне. И все прекрасно знают, что они живут за эти пособия. Как часто встречаются такие случаи?
Александр Близнюк:
Такие ситуации бывают. У нас отлажена система в республике, что касается работы с общественно неблагополучными семьями. Я уже упоминал Декрет Президента № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Если выявляются такие факты, тем более если родители ведут асоциальный, аморальный образ жизни, такие дети просто изымаются из семьи. Для начала это Декретом Президента предусмотрено на 6 месяцев, помещаются на государственное обеспечение, как правило, это социальный приют.
Кирилл Казаков:
Как часто это происходит?
Александр Близнюк:
Цифры я не буду называть. Да, такие ситуации есть. Такое явление есть, но мы с ним успешно совместно с заинтересованными государственными организациями (образование, здравоохранение, Министерство по труду и социальной защите) проводится определенная работа. Как я уже отмечал, таких детей, которые признаются нуждающимися в государственной защите, меньше с каждым годом. В результате этой работы проводится комплекс мероприятий для налаживания ситуации в семье, окончательно больше детей возвращаются в семью, чем происходит лишение родительских прав.
Юлия Артюх:
Наше государство создает такие условия, чтобы родители имели возможность исправиться. То есть не как на Западе: пришли, изъяли и до свидания. Ты не знаешь, где твои дети. Просто отобрали. А здесь последовательная работа, нацеленная на то, чтобы дети возвращались в семьи.
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