«Такие ситуации бывают». Часто ли родители в многодетных семьях ведут аморальный образ жизни?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу « По существу » в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Коль мы затронули тему жилья, все-таки это основа основ. Кирилл говорил, что есть у нас целые районы с многодетными. В связи с этим вопрос. В этих районах проблемность детей в сравнении с другими отличается или нет?

Александр Близнюк, начальник отдела организации работы инспекции по делам несовершеннолетних МВД Беларуси:

Я бы не выделял отдельные какие-то районы. В целом ситуация под контролем. Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, я приведу вам пример. Август 2020 года. Каменная Горка с флагами выходит, с колясками – идут многодетные матери. Лошица – приблизительно такие же люди. Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Не отказываясь ни от каких преференций.

Кирилл Казаков:

Перед вашей формой это звучит смешно, но побуду плохим полицейским. У меня вопрос: вот эти люди, как часто вы узнаете о фактах, что люди пользуются, может быть, не в преступных, но в каких-то очень хитроумных схемах, чтобы обмануть государство с деньгами, с материнским капиталом, с квартирой? Александр Близнюк:

Здесь вопрос, наверное, не совсем в правоохранительной сфере. В принципе, наверное, не вопрос к системе МВД, что касается материнского капитала. Кирилл Казаков:

Что касается профилактики. Участковый идет по квартирам, чтобы посмотреть, как те или иные дети живут. И часто приходят в квартиру, понимают: 3-5 детей, мама с папой спят в безудержном алкогольном сне. И все прекрасно знают, что они живут за эти пособия. Как часто встречаются такие случаи?

Александр Близнюк:

Такие ситуации бывают. У нас отлажена система в республике, что касается работы с общественно неблагополучными семьями. Я уже упоминал Декрет Президента № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Если выявляются такие факты, тем более если родители ведут асоциальный, аморальный образ жизни, такие дети просто изымаются из семьи. Для начала это Декретом Президента предусмотрено на 6 месяцев, помещаются на государственное обеспечение, как правило, это социальный приют.