«Проверяется нуждаемость». Правда ли, что квартиру могут получить только социально неблагополучные многодетные?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Социально неблагонадежные семьи тоже имеют право на строительство жилья. И часто строят. Возникает вопрос у соседей. Покупаешь квартиру в районах типа Каменной Горки с вопросом: а есть ли там многодетные семьи? Потому что это априори неблагополучная семья. Как они проверяют эти семьи? И все ли они могут построить квартиры по льготным ценам?

Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и жилищной политики Мингорисполкома:

Проверяется пакет документов. Изначально проверяется нуждаемость. Если в порядке очереди этой многодетной семье приходит извещение, что вам возможно осуществить строительство в таком-то доме. Обязательно многодетная семья должна быть с доходом менее установленной нормы. Если доход превышает норму, то такая многодетная семья не имеет права.

Кирилл Казаков:

Палка о двух концах. Если ты зарабатываешь много, то ты можешь сам себе построить квартиру, в льготах не нуждаешься. Если получаешь мало, то можно справку из МВД запросить, и ты социально неблагополучный. Татьяна Бухта:

Нет, там же не справка из МВД, что ты социально неблагополучный. Кирилл Казаков:

Каким образом происходит этот контроль. Как социально неблагополучная семья, условно говоря, стоящая на контроле инспекции по делам несовершеннолетних, у них, допустим, двое или трое детей, они могут себе построить? У них есть какие-то обязательства, что они должны исправиться или еще что-то? Или это вообще не касается строительства. Татьяна Бухта:

Это вообще не касается строительства. Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Если семья состоит в СОП, значит, она не имеет право строиться или имеет?

Алена Сырова, СТВ:

Имеет. Мы в последнее время много говорим о справедливости. Визитная карточка нашего государства. Мы говорим, что государство много делает для граждан, мы платим налоги, чтобы пользоваться определенными социальными благами. Но если ты не платишь налоги, как ты можешь получать бесплатные привилегии и пользоваться услугами в поликлинике. Ведь блага, которые предоставляет государство с точки зрения обеспечения многодетных, они такие же и для тех, кто пашет, и для тех, кто не работает и состоит на учете в ИДН. Может, нам тоже нужно иметь дифференцированный подход к таким семьям? Или это будет несправедливо?