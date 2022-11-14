Построить дом и вылечить зубы. Как ещё можно потратить «Семейный капитал» досрочно?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ : А какие могли бы быть еще дополнительные меры? Или того, что мы на сегодня имеем, достаточно?

Евгения Анифер, многодетная мама, участница проекта «Краса Беларуси»: Я считаю, что достаточно того, что введено. Это, во-первых, строительство жилья. Можно обучить ребенка за эти же деньги. Зубы для чего-то еще предложили делать.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Я уточню: на самом деле, образование может получить не только ребенок, но и родители. Мы рассматриваем ведь как, родитель получает образование – значит, у него отмечается новый карьерный рост.

Кирилл Казаков, СТВ:

Не рыбку, а удочку?

Валерий Ковальков:

Есть возможность получить образование – значит, начать строить свою карьеру. Действительно, это здравоохранение, при выполнении сложных медицинских операций, не только стоматологии, нужны сложные медицинские вещества или медицинские изделия, которые можно оплатить за счет средств семейного капитала. И новое направление, которое еще не получило должного развития, оно ввелось только с 2022 года, – это средства социальной реабилитации, чтобы ребенок-инвалид, если воспитывается в семье, или родитель с инвалидностью мог интегрироваться в общество проще.