Построить дом и вылечить зубы. Как ещё можно потратить «Семейный капитал» досрочно?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
А какие могли бы быть еще дополнительные меры? Или того, что мы на сегодня имеем, достаточно?
Евгения Анифер, многодетная мама, участница проекта «Краса Беларуси»:
Я считаю, что достаточно того, что введено. Это, во-первых, строительство жилья. Можно обучить ребенка за эти же деньги. Зубы для чего-то еще предложили делать.
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Я уточню: на самом деле, образование может получить не только ребенок, но и родители. Мы рассматриваем ведь как, родитель получает образование – значит, у него отмечается новый карьерный рост.
Кирилл Казаков, СТВ:
Не рыбку, а удочку?
Валерий Ковальков:
Есть возможность получить образование – значит, начать строить свою карьеру. Действительно, это здравоохранение, при выполнении сложных медицинских операций, не только стоматологии, нужны сложные медицинские вещества или медицинские изделия, которые можно оплатить за счет средств семейного капитала. И новое направление, которое еще не получило должного развития, оно ввелось только с 2022 года, – это средства социальной реабилитации, чтобы ребенок-инвалид, если воспитывается в семье, или родитель с инвалидностью мог интегрироваться в общество проще.
Алена Сырова:
Давайте разовьем тему, как?
Валерий Ковальков:
Четыре направления. В частности, он может купить себе компьютер, который может использовать человек с ослабленным зрением. Или какие-то другие устройства, которые помогут ему социализироваться. И, возможно, с помощью этого оборудования он сможет зарабатывать в дальнейшем.
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