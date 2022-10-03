«Не ждите никаких указаний». Лукашенко поручил разобраться с безработицей на местах

Министром промышленности назначен Александр Рогожник, который до недавнего времени довольно успешно возглавлял Минский моторный завод. Президент сразу поставил новому министру задачу активно наращивать импортозамещение и опережать конкурентов на рынке. Помощником Президента – инспектором по Гомельской области назначен Сергей Бартош. На эту должность он переходит с поста главы Березовского района. К слову, местная вертикаль также значительно изменилась. Районные и городские исполкомы возглавили новые руководители. Их Александр Лукашенко настроил на серьезную работу во всех отраслях. Во главе угла – сельское хозяйство и промышленность, учитывая нынешние возможности на российском рынке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша продукция – промышленная, сельскохозяйственная и не только – очень востребована в Российской Федерации прежде всего по направлению импортозамещения: от военно-промышленного комплекса до продуктов питания. Пожалуйста, включайтесь. Мы с президентом России часто встречаемся, он мне часто говорит: вот нам это, это, это надо. Вы можете это сделать – включайтесь. И добавляет: я же деньги плачу, это же не бесплатно. Поэтому разговоры, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу. И посмотрите, чтобы у вас безработным не был ни один человек в районе. Люди очень негативно это воспринимают, кто-то вкалывает с утра до вечера, а эти ходят, так называемые безработные. Это же главные правонарушители. Поэтому не ждите никаких из центра указаний по поводу безработных.