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Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология

25 марта 2025 18:26
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Состоялась церемония вступления в должность главы государства. Она прошла безупречно. В инаугурационной речи Александр Лукашенко подчеркнул, что это не только его победа, но и миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой рассказал и показал, каким получилось начало пути.

Здесь вся Беларусь, все регионы. Сергей Бартош – уроженец Брестчины, руководитель Шкловского района – малой родины Президента.

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология-2

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:
Это ведь наше будущее, это каждый сегодня понимает. И тот волнительный момент, который, наверное, радует тех, кто здесь присутствует. А на местах, сегодня на работе спрашивали: а можем ли мы отвлечься на работе и посмотреть прямую трансляцию? Конечно, можно!

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология-4

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Желающих действительно было очень много. И очень хорошо и здорово, что церемония пройдет не только во Дворце Независимости, но и на улице. Это праздник именно народовластия. 

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология-6

Татьяна Гурьева, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
Наш Президент нашел поддержку среди своего народа, потому что он сам из народа. И человек, который прошел все ступени эшелонов власти. И только этот человек будет четко знать, что необходимо своему народу. А мы его горячо поддерживаем, любим, ценим и уважаем. Крепкого ему здоровья!

Понятно, что многие здесь по велению сердца. Но и по протоколу прописано четкое присутствие официальных лиц: это парламентарии, судейский корпус Конституционного и Верховного судов, дипломаты. Первым на инаугурацию Президента пришел вице-премьер Анатолий Сивак.

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология-8

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Было сказано в 10:30. Это как должен транспорт работать, примерно так. Это обязывает, по расписанию. Сегодняшнее мероприятие – это определенный старт к новым целям.

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология-10

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Инаугурация – это четко выверенная процедура, протокол, политическая традиция страны. А еще это отражение наших эмоций, нашего выбора. Голосование за нашего Президента. Но это еще и детали: каждая мелочь, каждая секунда. Кортеж главы государства выехал. Через 15 минут здесь Александр Лукашенко принесет клятву белорусскому народу. Пойдет новая эпоха летосчисления. 

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология-12

Кортеж главы государства сопровождает эскорт из 9 мотоциклистов. Движение без нарушений ПДД – скорость кортежа 60 километров в час – в прямом эфире. На протяжении всего пути группы людей вышли поприветствовать Президента. 13 километров по двум главным столичным проспектам: Независимости и Победы. В этой церемонии все символично. И сам маршрут, и название проспектов. Независимость и Победа – сакральные слова для Беларуси.

Причем проспект Независимости сформировался до получения самой независимости – в советский период. Как не раз подчеркивал наш Президент, мы стоим на плечах гигантов. А вот проспект Победителей – основная и самая современная магистраль столицы. Современные архитектурные решения, жилые небоскребы и точки притяжения спортивной, культурной жизни, просто отдыха не затмили природную красоту, скорее по-белорусски, гармонично соседствуют. А среди множества модных архитектурных доминант – стела и музей Великой Отечественной войны. А это символизм: какими бы мы ни становились современными и зажиточными, всегда помним о той страшной трагедии и великой Победе.

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология-14

В зал торжественных церемоний вносят штандарты Президента. Кортеж у парадного входа.

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология-16

Евгений Пустовой:
Это инаугурация, высокие ноты народного единства. Исходя из результатов выбора, это был марафон поддержки Александра Лукашенко. Во Дворце Независимости – Первый! Его встречают овациями, первая мелодия и первые секунду инаугурации. 

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология-18

В кожаном переплете с изображение герба после референдума 2022 года лежит новый экземпляр Конституции, отпечатанный в 2023 году. Референдум – это один из самых важных инструментов народовластия. И наш Президент часто к нему прибегает. Советоваться с народом – это политический стиль управления Александра Лукашенко.

Мы становимся сильным государством, которое имеет свою точку зрения и позицию в мире – Бузовский.

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология-20

ЦИК утвердил итоги выборов 3 февраля – согласно действующему Избирательному кодексу, избранный Президент должен официально вступить в должность не позднее чем через два месяца после этой даты. И сегодня этот день.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь объявляет, что волей народа Беларуси Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко!

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна.

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология-24

36 слов Президент произнес за 35 секунд. Клятву Александр Лукашенко озвучил на белорусском языке, а выступил на русском. Вот он – языковой баланс. Гражданское согласие – приоритет политики Лукашенко. Актуальны те золотые слова: «Не с правыми и не с левыми, а с белорусским народом».

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# Инаугурация # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Евгений Пустовой # Анатолий Сивак # Виктор Пранюк # Татьяна Гурьева # Сергей Бартош

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