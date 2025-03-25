Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология

Состоялась церемония вступления в должность главы государства. Она прошла безупречно. В инаугурационной речи Александр Лукашенко подчеркнул, что это не только его победа, но и миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой рассказал и показал, каким получилось начало пути. Здесь вся Беларусь, все регионы. Сергей Бартош – уроженец Брестчины, руководитель Шкловского района – малой родины Президента.

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

Это ведь наше будущее, это каждый сегодня понимает. И тот волнительный момент, который, наверное, радует тех, кто здесь присутствует. А на местах, сегодня на работе спрашивали: а можем ли мы отвлечься на работе и посмотреть прямую трансляцию? Конечно, можно!

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Желающих действительно было очень много. И очень хорошо и здорово, что церемония пройдет не только во Дворце Независимости, но и на улице. Это праздник именно народовластия.

Татьяна Гурьева, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

Наш Президент нашел поддержку среди своего народа, потому что он сам из народа. И человек, который прошел все ступени эшелонов власти. И только этот человек будет четко знать, что необходимо своему народу. А мы его горячо поддерживаем, любим, ценим и уважаем. Крепкого ему здоровья! Понятно, что многие здесь по велению сердца. Но и по протоколу прописано четкое присутствие официальных лиц: это парламентарии, судейский корпус Конституционного и Верховного судов, дипломаты. Первым на инаугурацию Президента пришел вице-премьер Анатолий Сивак.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Было сказано в 10:30. Это как должен транспорт работать, примерно так. Это обязывает, по расписанию. Сегодняшнее мероприятие – это определенный старт к новым целям.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Инаугурация – это четко выверенная процедура, протокол, политическая традиция страны. А еще это отражение наших эмоций, нашего выбора. Голосование за нашего Президента. Но это еще и детали: каждая мелочь, каждая секунда. Кортеж главы государства выехал. Через 15 минут здесь Александр Лукашенко принесет клятву белорусскому народу. Пойдет новая эпоха летосчисления.

Кортеж главы государства сопровождает эскорт из 9 мотоциклистов. Движение без нарушений ПДД – скорость кортежа 60 километров в час – в прямом эфире. На протяжении всего пути группы людей вышли поприветствовать Президента. 13 километров по двум главным столичным проспектам: Независимости и Победы. В этой церемонии все символично. И сам маршрут, и название проспектов. Независимость и Победа – сакральные слова для Беларуси. Причем проспект Независимости сформировался до получения самой независимости – в советский период. Как не раз подчеркивал наш Президент, мы стоим на плечах гигантов. А вот проспект Победителей – основная и самая современная магистраль столицы. Современные архитектурные решения, жилые небоскребы и точки притяжения спортивной, культурной жизни, просто отдыха не затмили природную красоту, скорее по-белорусски, гармонично соседствуют. А среди множества модных архитектурных доминант – стела и музей Великой Отечественной войны. А это символизм: какими бы мы ни становились современными и зажиточными, всегда помним о той страшной трагедии и великой Победе.

В зал торжественных церемоний вносят штандарты Президента. Кортеж у парадного входа.

Евгений Пустовой:

Это инаугурация, высокие ноты народного единства. Исходя из результатов выбора, это был марафон поддержки Александра Лукашенко. Во Дворце Независимости – Первый! Его встречают овациями, первая мелодия и первые секунду инаугурации.

В кожаном переплете с изображение герба после референдума 2022 года лежит новый экземпляр Конституции, отпечатанный в 2023 году. Референдум – это один из самых важных инструментов народовластия. И наш Президент часто к нему прибегает. Советоваться с народом – это политический стиль управления Александра Лукашенко. Мы становимся сильным государством, которое имеет свою точку зрения и позицию в мире – Бузовский.

ЦИК утвердил итоги выборов 3 февраля – согласно действующему Избирательному кодексу, избранный Президент должен официально вступить в должность не позднее чем через два месяца после этой даты. И сегодня этот день. Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь объявляет, что волей народа Беларуси Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко!