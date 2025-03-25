Александр Лукашенко: полмира мечтает о нашей «диктатуре»!

Состоялась церемония вступления в должность главы государства. Она прошла безупречно. В инаугурационной речи Александр Лукашенко подчеркнул, что это не только его победа, но и миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присягу на Конституции наш Президент давал уже седьмой раз. Но с каждым годом мы видим, как растет уровень организации торжественного мероприятия, которое начинает отсчет нового периода в жизни страны, продолжая следовать намеченному пути развития государства и соблюдая главные национальные традиции Беларуси. Как готовились к инаугурации гости Дворца Независимости – узнали подробности из первых уст. Читайте здесь.

Царит теплая атмосфера добрососедства. И какая бы ни была геополитическая погода за окном, Китай и Беларусь – всепогодные партнеры.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

В этом году будут, конечно, визиты на высшем и высоком уровне. И будет еще очень много совместных мероприятий. Будем вместе строить, продолжать строить «Великий камень», наш индустриальный парк. Будем также укреплять сотрудничество в гуманитарной области, в области культуры, туризма. На инаугурации дипломатический корпус – это лицо глобального мира. Беларусь имеет свое уникальное лицо. Эталонной чистоты и социальной справедливости. Это почти как вызов диктатуре мирового непорядка. Лукашенко: сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение! Подробности. Самым употребляемым словом этой инаугурации стало «спасибо». Сторонникам. Доверенным лицам. Членам избирательных комиссий. Миллионам, сказавшим «надо».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В авангарде электоральной кампании – учителя, медики, как всегда, в большинстве своем – наши любимые женщины. Большое вам спасибо! Читайте здесь. Впервые Президент на инаугурации выскажет благодарность и тем, кому не по пути с нами. Александр Лукашенко:

Спасибо и тем, кто в такой политический и правовой формат не вписывается, но продолжает из-за рубежа учить нас жизни, отрабатывая гранты западных «демократий». Расследование новой администрации Трампа вскрыло вопиющие случаи финансирования USAID и NED госпереворотов и цветных революций по всему миру, в том числе в Беларуси в 2020 году. Помните этот мятеж. Благодаря вам, продавшим Родину за эти гранты, а точнее – вопреки, мы стали сильнее. Потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу. Обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у своих хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. Люди все видят. У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству. Скажу больше. Полмира мечтает о нашей «диктатуре» – диктатуре реальных дел и интересов наших людей.