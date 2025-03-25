Прямой эфир

Александр Лукашенко: полмира мечтает о нашей «диктатуре»!

25 марта 2025 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Состоялась церемония вступления в должность главы государства. Она прошла безупречно. В инаугурационной речи Александр Лукашенко подчеркнул, что это не только его победа, но и миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присягу на Конституции наш Президент давал уже седьмой раз. Но с каждым годом мы видим, как растет уровень организации торжественного мероприятия, которое начинает отсчет нового периода в жизни страны, продолжая следовать намеченному пути развития государства и соблюдая главные национальные традиции Беларуси. 

Как готовились к инаугурации гости Дворца Независимости – узнали подробности из первых уст. Читайте здесь. 

Александр Лукашенко: полмира мечтает о нашей «диктатуре»!-2

Царит теплая атмосфера добрососедства. И какая бы ни была геополитическая погода за окном, Китай и Беларусь – всепогодные партнеры.

Александр Лукашенко: полмира мечтает о нашей «диктатуре»!-4

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
В этом году будут, конечно, визиты на высшем и высоком уровне. И будет еще очень много совместных мероприятий. Будем вместе строить, продолжать строить «Великий камень», наш индустриальный парк. Будем также укреплять сотрудничество в гуманитарной области, в области культуры, туризма.

На инаугурации дипломатический корпус – это лицо глобального мира. Беларусь имеет свое уникальное лицо. Эталонной чистоты и социальной справедливости. Это почти как вызов диктатуре мирового непорядка.

Лукашенко: сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение! Подробности. 

Самым употребляемым словом этой инаугурации стало «спасибо». Сторонникам. Доверенным лицам. Членам избирательных комиссий. Миллионам, сказавшим «надо».

Александр Лукашенко: полмира мечтает о нашей «диктатуре»!-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В авангарде электоральной кампании – учителя, медики, как всегда, в большинстве своем – наши любимые женщины. Большое вам спасибо! Читайте здесь. 

Впервые Президент на инаугурации выскажет благодарность и тем, кому не по пути с нами.

Александр Лукашенко:
Спасибо и тем, кто в такой политический и правовой формат не вписывается, но продолжает из-за рубежа учить нас жизни, отрабатывая гранты западных «демократий». Расследование новой администрации Трампа вскрыло вопиющие случаи финансирования USAID и NED госпереворотов и цветных революций по всему миру, в том числе в Беларуси в 2020 году. Помните этот мятеж. 

Благодаря вам, продавшим Родину за эти гранты, а точнее – вопреки, мы стали сильнее. Потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу. Обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у своих хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. Люди все видят. У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству. Скажу больше. Полмира мечтает о нашей «диктатуре» – диктатуре реальных дел и интересов наших людей. 

Александр Лукашенко: полмира мечтает о нашей «диктатуре»!-8

Торжественная церемония состоит из двух частей. Первая – под крышей мирного Дворца Независимости. Вторая – с участием тех, кто гарантирует этот мир. Опыт соседей показал, что прожить 80 лет без войны – это геополитический успех.

Александр Лукашенко:
Присягать стране и белорусскому народу в год 80-летия Великой Победы – огромнейшая ответственность. Сегодня мы все приносим клятву верного служения Отечеству и никому не позволим стереть созидательный след в истории – наш и наших предшественников. Подробности. 

Смотрите в видео. 

# Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Инаугурация

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: глядя на Европу, понимаешь, что избирать Президента не под давлением – это уже роскошь
25 марта 2025 17:35

Лазуткин: глядя на Европу, понимаешь, что избирать Президента не под давлением – это уже роскошь

Лукашенко: сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение!
25 марта 2025 17:27

Лукашенко: сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение!

МИД Беларуси посоветовал министру иностранных дел Германии заняться проблемами своего народа
25 марта 2025 17:03

МИД Беларуси посоветовал министру иностранных дел Германии заняться проблемами своего народа