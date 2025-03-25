В Минске готовятся масштабно поздравить ветеранов с 80-летием Великой Победы

В Минске готовятся масштабно поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня в столице проживают 219 ветеранов и 73 блокадника Ленинграда. Ни один из них не будет обделен приятными сюрпризами, подарками и теплыми поздравлениями. Кроме того, на данный момент разрабатывается нормативно-правовой документ, который определит сумму денежных средств, которые выплатят к 9 Мая.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Ветераны Великой Отечественной войны – это всегда зона особого внимания не только социальных служб, но и наших общественных организаций, предприятий района и города.

В рамках решения Минского городского Совета депутатов о поддержке отдельных категорий граждан ежемесячно производится доплата к пенсии в размере 100 % минимального размера пенсии по возрасту. Это в отношении ветеранов. На сегодняшний день это чуть больше 111 рублей.

Также в Минске проживают более 950 человек, пострадавших от боевых действий во время Великой Отечественной войны. Их также ждут теплые поздравления.