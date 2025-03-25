Лидер посевной – в Брестской области отсеяли половину площадей ранних яровых и зернобобовых

Большая кампания, которая закладывает фундамент на весь сельскохозяйственный год. В Беларуси продолжается весенняя посевная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокий темп демонстрируют брестские аграрии. Позади половина площадей ранних зерновых и зернобобовых культур. А в отдельных районах и вовсе выходят на финишную прямую. В 2025 году у региона амбициозная цель – суммарно получить 2 миллиона 400 тысяч тонн зерна. Как известно, будущий урожай складывается из трудолюбия и строгого соблюдения всех технологий. Кристина Протосовицкая о тех, кто настроен на плодотворный результат.

Этой рабочей лошадке без малого 20 лет, что вдвое больше трудового стажа в хозяйстве механизатора Василия Селяха. Энергонасыщенная техника до сих пор в строю. Именно из такого ответственного отношения сначала к ремонту и деталям, а позже и к посевной – и складывается успешный результат.

Василий Селях, механизатор сельхозпредприятия «Жабинковский»:

Дождь – хорошо. Потому что вчера днем здесь не видно было, куда ехать, такая пыль стояла. И всходы быстрее будут. Вот ячмень – последние поля закрываем. Завтра пойдем на горох. Ранние яровые закроем. И уже там бобовые – горох, люпин. В землю отправляют «Колдуна» – отечественный сорт семян ячменя. Элитная репродукция позволит получить на выходе качественный урожай. Тем более что в хозяйстве «Жабинковский» пошли дальше. Семена насыщают дополнительно полезными веществами.

Сергей Юшкевич, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Жабинковский»:

Обработан при протравливании макро- и микроэлементами дополнительно еще, не все микро- и макроэлементы есть в почве, поэтому мы повышаем содержание через протравливание семян. Мы сеем по такой технологии уже второй год, и результат – прибавка существенная для нас.