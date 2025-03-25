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Наталья Петкевич рассказала, чем белорусская инаугурация лучше заокеанской: у нас всё чётко

25 марта 2025 18:23
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Состоялась церемония вступления в должность главы государства. Она прошла безупречно. В инаугурационной речи Александр Лукашенко подчеркнул, что это не только его победа, но и миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой рассказал и показал, каким получилось начало пути.

Как готовились к инаугурации гости Дворца Независимости – узнали подробности из первых уст.

Первая заместитель главы Администрации Президента – кадр с ярким профессиональным бэкграундом. Супруга дипломата лично оценила и заокеанский протокол. Вывод таков.

Наталья Петкевич рассказала, чем белорусская инаугурация лучше заокеанской: у нас всё чётко-2

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
У нас все четко, у нас очень по-государственному, очень справедливо с точки зрения приглашения гостей. Здесь нет «кошельков», влияния и так далее. Здесь действительно представительство страны. Какую бы категорию ни взяли: общество, государственные служащие, заслуженные люди, деятели культуры, науки – все представлены в этом зале. И это замечательно. Действительно, лучшие из лучших. Понятно, что не все, но не всех вместит ни площадь Госфлага, ни это помещение. Но это представительство общества. 

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# Инаугурация # Международная политика # Евгений Пустовой

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