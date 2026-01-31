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Новости по тегу #Виктор Пранюк

«100 идей для Беларуси»! В Гродно представили 38 инициатив на областном туре республиканского проекта
31 января 2026 16:53

«100 идей для Беларуси»! В Гродно представили 38 инициатив на областном туре республиканского проекта

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология
25 марта 2025 18:26

Президент произнёс 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология

Гродненская область и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве в сфере спорта
26 сентября 2024 19:54

Гродненская область и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве в сфере спорта

Пранюк: Новогрудок показывает всем городам Беларуси пример, как надо развиваться, как надо жить
25 августа 2024 18:31

Пранюк: Новогрудок показывает всем городам Беларуси пример, как надо развиваться, как надо жить

Здесь решалась судьба целых народов! Как Новогрудок встречает 980-летие?
24 августа 2024 18:37

Здесь решалась судьба целых народов! Как Новогрудок встречает 980-летие?

«В Новый год – с «Белой Русью». В Гродно детей поздравили с праздниками ярким представлением
21 декабря 2023 13:40

«В Новый год – с «Белой Русью». В Гродно детей поздравили с праздниками ярким представлением

«Партия будет работать не только «верхушечным» образом». Романов об открытии гродненского отделения «Белой Руси»
31 июля 2023 18:43

«Партия будет работать не только «верхушечным» образом». Романов об открытии гродненского отделения «Белой Руси»

Как жили короли в XVI веке? Вот как выглядит Старый замок в Гродно после реконструкции
20 января 2023 20:19

Как жили короли в XVI веке? Вот как выглядит Старый замок в Гродно после реконструкции

Все приходят к одному мнению – что законопроект о ВНС оптимальный. Итоги обсуждений
02 ноября 2022 07:03

Все приходят к одному мнению – что законопроект о ВНС оптимальный. Итоги обсуждений

​В Гродно почтили память участника боёв за освобождение Западной Беларуси Григория Горновых
20 сентября 2022 15:40

​В Гродно почтили память участника боёв за освобождение Западной Беларуси Григория Горновых

«Это серьёзная политическая сила». На форуме в Гродно обсудили регистрацию партии «Белая Русь»
14 сентября 2022 21:04

«Это серьёзная политическая сила». На форуме в Гродно обсудили регистрацию партии «Белая Русь»

Безбарьерная среда даже в актовом зале. Как в Островце помогают школьникам с ограниченными возможностями
18 июня 2022 17:36

Безбарьерная среда даже в актовом зале. Как в Островце помогают школьникам с ограниченными возможностями