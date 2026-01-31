Новости по тегу #Виктор Пранюк

Проекты, которые дойдут до финала национального конкурса, будут претендовать на грант. Но получить инвестподдержку могут не только победители, ведь интересные находки молодежи опытные региональные эксперты подмечают сразу.
Клятву Александр Лукашенко озвучил на белорусском языке, а выступил на русском. Вот он – языковой баланс.
«Это соглашение даст нам более детальное и конкретное видение, что мы можем заключить, какие федерации могут взаимодействовать уже напрямую и развивать виды спорта», – заявил министр спорта Алтайского края.
Новогрудок отметил своё 980-летие. На праздник приехали тысячи белорусов, а также зарубежные гости. В том числе делегации из городов-побратимов России и Китая.
Первая столица Великого княжества Литовского и место коронации князя Миндовга. Один из древнейших городов Беларуси – Новогрудок – продолжает отмечать 980-летие первого летописного упоминания.
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