Лукашенко: сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами создали суверенное государство. Нам есть чем гордиться. Что знали в мире о Республике Беларусь каких-то три десятка лет назад? Почти ничего. Кому мы были интересны? Пожалуй, никому. А сегодня? Сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение! Поэтому к нам приковано внимание. И далеко не всем по душе наша независимость. Особенно наша честная и открытая позиция на международной арене. Подробности.

Когда речь идет о справедливости и правде, совершенно неважно, какого размера твоя страна на карте мира. Голос Беларуси всегда звучит громко и уверенно. За годы своей независимости мы стали участниками большой политики. И я могу со всей ответственностью заявить, что у нас, власти и народа, достаточно опыта, чтобы выстоять в любых ветрах истории.