Прямой эфир

Мы становимся сильным государством, которое имеет свою точку зрения и позицию в мире – Бузовский

25 марта 2025 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

День единения белорусского народа и кульминация большого цикла политической модернизации Беларуси. Дата 25 марта 2025 года уже вписана в современную летопись Беларуси. Сегодня вновь избранный Президент Беларуси Александр Лукашенко официально вступил в должность. Взгляды миллионов белорусов были прикованы к экрану телевизора: торжественную церемонию инаугурации транслировали все национальные телеканалы. Клятву на верность белорусскому народу глава государства дал не только перед приглашенными гостями, но и перед лицом всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мы становимся сильным государством, которое имеет свою точку зрения и позицию в мире – Бузовский-2

За инаугурацией наблюдали не только в прямых эфирах, не только те, кто пришли на площадь Государственного герба и флага. Больше тысячи гостей собрались непосредственно во Дворце Независимости – жемчужине белорусской строительной мысли. 

Мы становимся сильным государством, которое имеет свою точку зрения и позицию в мире – Бузовский-4

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Мы сегодня становимся, не побоюсь этого слова, сильным, настоящим государством, которое имеет свою точку зрения, свою позицию в мире. И такого рода реперные точки, которые обозначают политические события, являются в том числе обозначением определенных результатов, определенных побед. Это победа в понимании доверия народа к власти, консолидации, к пониманию единства, о которых мы можем рассуждать и в эмоциональных форматах, но и в том числе в правовой плоскости.

# Александр Лукашенко # Инаугурация # Игорь Бузовский

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко официально вступил в должность Президента – вот как проходила церемония
25 марта 2025 11:21

Александр Лукашенко официально вступил в должность Президента – вот как проходила церемония

Лукашенко: демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя её эталоном
25 марта 2025 11:06

Лукашенко: демократии у нас побольше, чем у тех, кто называет себя её эталоном

«К своим победам мы пришли вместе!» Александр Лукашенко поблагодарил избирателей
25 марта 2025 10:54

«К своим победам мы пришли вместе!» Александр Лукашенко поблагодарил избирателей