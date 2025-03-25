Мы становимся сильным государством, которое имеет свою точку зрения и позицию в мире – Бузовский

День единения белорусского народа и кульминация большого цикла политической модернизации Беларуси. Дата 25 марта 2025 года уже вписана в современную летопись Беларуси. Сегодня вновь избранный Президент Беларуси Александр Лукашенко официально вступил в должность. Взгляды миллионов белорусов были прикованы к экрану телевизора: торжественную церемонию инаугурации транслировали все национальные телеканалы. Клятву на верность белорусскому народу глава государства дал не только перед приглашенными гостями, но и перед лицом всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За инаугурацией наблюдали не только в прямых эфирах, не только те, кто пришли на площадь Государственного герба и флага. Больше тысячи гостей собрались непосредственно во Дворце Независимости – жемчужине белорусской строительной мысли.