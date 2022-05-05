Президент Беларуси: «Сегодня не Зеленский управляет в Украине. Пусть он на меня не обижается»

Новости Беларуси. Кто может остановить военные действия в Украине за неделю и почему применение ядерного оружия недопустимо? Об этом Александр Лукашенко рассказал 5 мая в интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы категорически не приемлем никакой войны (подробности здесь). Почему Украина не заинтересована в этих переговорах? Еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне.

Может, руководство Украины и хочет. Оно не может. Не может. По одной причине. Потому что сегодня не Зеленский управляет в Украине. Пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения, может, я ошибаюсь. Вы там управляете. И если только вы скажете, Джо Байден скажет: все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили, давайте прекращайте. Война никому не нужна, она не выгодна. В течение недели все прекратится.