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Президент Беларуси: «Сегодня не Зеленский управляет в Украине. Пусть он на меня не обижается»

05 мая 2022 13:30
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Новости Беларуси. Кто может остановить военные действия в Украине за неделю и почему применение ядерного оружия недопустимо? Об этом Александр Лукашенко рассказал 5 мая в интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси: «Сегодня не Зеленский управляет в Украине. Пусть он на меня не обижается»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы категорически не приемлем никакой войны (подробности здесь). Почему Украина не заинтересована в этих переговорах? Еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне. 

Может, руководство Украины и хочет. Оно не может. Не может. По одной причине. Потому что сегодня не Зеленский управляет в Украине. Пусть он на меня не обижается, это моя точка зрения, может, я ошибаюсь. Вы там управляете. И если только вы скажете, Джо Байден скажет: все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили, давайте прекращайте. Война никому не нужна, она не выгодна. В течение недели все прекратится.  

Президент Беларуси: «Сегодня не Зеленский управляет в Украине. Пусть он на меня не обижается»-4

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Иан Филипс # Фотофакт

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