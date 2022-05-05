Николай Щёкин: «Украину подталкивают к юридическому оформлению войны как таковой»

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Николай Щекин, философ:
Вы видите, что Президент очень болезненно относится к тому, что там происходит, потому что это так или иначе затрагивает нас. Вопрос: а кто будет восстанавливать Украину?
Григорий Азаренок, СТВ:
Не Запад же!
Николай Щекин:
О чем и речь.
Григорий Азаренок:
Он ни копейки не даст.
Николай Щекин:
Хотя там обещают вроде бы, они ни одной страны не восстановили еще.
Григорий Азаренок:
Они после Майдана обещали уже столько всего, мы видим, до чего довели. Но кстати, Николай Сергеевич, помните такой момент: пару недель назад, может быть месяц назад, Президент в обращении говорил, что они обязаны сейчас пойти на условия России, подписать мирный договор, иначе они подпишут капитуляцию. И мы видим сейчас, что, в принципе, уже официальные лица Украины отвергают это. Они говорят: «Нет, мы будем хоть 10 лет воевать». Конечно, Зеленскому хорошо – он 10 лет будет у власти, 10 лет будет грабить, в случае чего сбежит на Запад получать гранты все вместе с его кликой. Всякие Джоли, Брэды Питты и прочая дрянь туда будут приезжать. Но они будут уничтожать, уничтожать эту многострадальную страну.
Николай Щекин:
Вы правы в одном. Во-первых, война любая должна оканчиваться капитуляцией, но не договором. А уже после капитуляции подписываются и договоры – любые, какие угодно. Но все идет к тому, и я это чувствую, я здесь согласен с главой государства, что затянулось. А затянулось потому, что нельзя убивать мирное население, вот о чем речь. Это же не фашисты, это украинцы, наши братья. Как же по ним лупить, как это?
Григорий Азаренок:
Ну конечно. Как говорят, Россия ведет джентельменскую спецоперацию. Мы знаем, классика военного искусства, что при наступлении должно быть 4:1 – тебя против противника. Там наоборот – 3:1 в пользу Украины. Тем не менее российские войска проявляют мужество, героизм. Мы видим этих героев каждый день.
Николай Щекин:
Сейчас все идет к тому, о чем мы с вами когда-то говорили: к Зеленскому придет расплата. Все идет к тому, что они не хотят складывать оружие. Европа подпитывает материально, причем не Украину, а Зеленского и клику вокруг него, забрасывает туда вооружение. Я не хочу сказать, что Запад объявил войну России или участвует в войне. Здесь очень много деликатных вопросов, ведь тот же ленд-лиз для чего был сейчас узаконен? Очень просто. Украину подталкивают к юридическому оформлению войны как таковой. Она же войну не объявила России. А когда подтолкнуть юридически, тогда можно будет вступать в войну и организовывать подобие Антанты какой-то.
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