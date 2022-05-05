Николай Щёкин: «Украину подталкивают к юридическому оформлению войны как таковой»

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую». Николай Щекин, философ:

Вы видите, что Президент очень болезненно относится к тому, что там происходит, потому что это так или иначе затрагивает нас. Вопрос: а кто будет восстанавливать Украину? Григорий Азаренок, СТВ:

Не Запад же! Николай Щекин:

О чем и речь. Григорий Азаренок:

Он ни копейки не даст.

Николай Щекин:

Хотя там обещают вроде бы, они ни одной страны не восстановили еще. Григорий Азаренок:

Они после Майдана обещали уже столько всего, мы видим, до чего довели. Но кстати, Николай Сергеевич, помните такой момент: пару недель назад, может быть месяц назад, Президент в обращении говорил, что они обязаны сейчас пойти на условия России, подписать мирный договор, иначе они подпишут капитуляцию. И мы видим сейчас, что, в принципе, уже официальные лица Украины отвергают это. Они говорят: «Нет, мы будем хоть 10 лет воевать». Конечно, Зеленскому хорошо – он 10 лет будет у власти, 10 лет будет грабить, в случае чего сбежит на Запад получать гранты все вместе с его кликой. Всякие Джоли, Брэды Питты и прочая дрянь туда будут приезжать. Но они будут уничтожать, уничтожать эту многострадальную страну. Николай Щекин:

Вы правы в одном. Во-первых, война любая должна оканчиваться капитуляцией, но не договором. А уже после капитуляции подписываются и договоры – любые, какие угодно. Но все идет к тому, и я это чувствую, я здесь согласен с главой государства, что затянулось. А затянулось потому, что нельзя убивать мирное население, вот о чем речь. Это же не фашисты, это украинцы, наши братья. Как же по ним лупить, как это?