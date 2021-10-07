Президент Беларуси: нам надо сделать всё, чтобы простые семьи не пострадали из-за наших беглых предателей

Новости Беларуси. Перезагрузка отношений с Венесуэлой. Минск и Каракас готовы выработать новый план сотрудничества. А также обратный эффект от западных санкций – экономика Беларуси в плюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 октября глава государства провел ряд важных встреч. Утром во Дворце Независимости встречали гостя из Южной Америки. В Минск прилетел брат Уго Чавеса. Позже был звонок в Москву. Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу с днем рождения, и, конечно, руководители не упустили возможность обсудить двусторонние дела. Но обо всем по порядку. И начнем с совещания с экономическим блоком страны. На повестке – санкции.

Раз в квартал (а при необходимости чаще) Александр Лукашенко условился обсуждать работу экономики в условиях внешнего давления на нашу страну. И хотя за годы и десятилетия применения этого инструмента воздействия он ни разу не приносил желаемого для оппонентов политического эффекта, все же стоит контролировать ситуацию. Ведь, так или иначе, это влияет на жизни десятков тысяч белорусов, которые работают на крупных предприятиях из санкционного списка. Однако Президент не склонен драматизировать ситуацию, тем более белорусская экономика за восемь месяцев 2021 года (вопреки прогнозам и давлению извне) показывает ощутимый рост. Виктория Ходосок продолжит. «Европейская экономика оправилась от принятых зимой карантинных мер быстрее, чем ожидалось». Этому сообщению буквально месяц. И все бы ничего, но через несколько недель новая информация: «Европу может поглотить энергетическая бедность». Потому Евросоюз хаотично пытается по-быстрому найти выход из этой явной проблемы. Как-никак впереди зима. Коллективный Запад так яро боролся за якобы права белорусов, которым голод и холод очевидно не грозили. Но, кажется, самое время (пока не поздно) заняться вплотную своими проблемами. А не размениваться на чужие – это такой самый простой совет.

А мы тем временем продолжим сотрудничать с другими партнерами. Работать нам, помимо Европы, есть с кем. Это самый важный плюс белорусской многовекторной политики. Да и наша страна давным-давно на зарубежных рынках хорошо себя зарекомендовала. Александр Лукашенко о санкциях: «Закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно» (подробнее здесь).

И, безусловно, Россия. Это один из важных наших торговых партнеров. И это взаимно. Более детально на этот счет говорят цифры. На страну приходится почти 50 процентов всей внешней торговли Беларуси. При этом Россия – лидер по объему инвестиций в белорусскую экономику. И вот таких два тесных союзника, уверен глава государства, могут многое сделать в плане противодействия западным санкциям. Этот вопрос оба лидера в том числе обсудили сегодня во время телефонного разговора. Хоть повод и неформальный – день рождения Владимира Путина, однако кроме поздравлений не обошлось и без политики. Обсудили развитие Союзного государства и подготовку предстоящих саммитов ЕАЭС И СНГ. Президент Беларуси: цель санкций – через закрытие заводов загнать людей в нищету, а в лучшем случае вывести их на улицы. Здесь подробности.

Люди – это самый главный ресурс любой страны. А их достойная жизнь – забота государства. Все более чем взаимосвязано. В нашей истории, очевидно, Запад надеялся «придушить» белорусскую экономику и с протянутой рукой вывести людей на улицы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо сделать все, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов, бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Беларуси. Лукашенко: «Белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда». Подробнее здесь.

Давление на Беларусь пытаются увеличивать во многом потому, что механизм не срабатывает. Мы себя в условиях санкций неплохо чувствуем. На совещании с ответным словом выступает первый вице-премьер – Снопков. ВВП вырос, экспорт товаров увеличился уже на 36 %, впечатляет выручка промышленных предприятий – шесть с половиной миллиардов долларов. Александр Лукашенко: война в средствах массовой информации – самое главное направление воздействия на Беларусь. Подробности здесь.

Но эту войну развязала не Беларусь. И пока Запад пытается применять различные инструменты давления на нас, мы, что называется, с головой в экономике. Во время совещания отдельно Александр Лукашенко попросил доложить о ситуации в калийной, нефтяной и авиационных отраслях. Первый вице-премьер рассказал Президенту о возможностях в сотрудничестве с другими странами по транзиту калия. Впрочем, и по остальным направлениям. Контракты будут исключительно с прицелом на наш экономический интерес. Вице-премьер Беларуси о транзите калия: «Бизнес расставит все на свои места». Здесь подробности.

Виктория Ходосок, СТВ:

Никто не скрывает, и Президент это подчеркивает: нынешняя ситуация для нас – вызов и выход из зоны комфорта. А еще момент для открытия новых возможностей. И здесь важная деталь, как говорится, в тонусе должны быть все. И не отсиживаться. Ведь успех страны – дело коллективное. «Я не склонен драматизировать ситуацию». Александр Лукашенко о санкциях в отношении Беларуси. Читать далее.