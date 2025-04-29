Подтверждаем: скрыться невозможно. Побывали в рейде со спецподразделением ДПС «Стрела»

29 апреля Госавтоинспекция ведет службу в усиленном режиме, чтобы упростить передвижение и парковку автомобилистов вблизи мест скопления машин. Также в стране проходит профилактическая акция «Пьяному и бесправному не место на дороге!». За последние сутки выявили свыше 50 водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде. В рейд с сотрудниками спецподразделения ДПС «Стрела» в программе Новости «24 часа» на СТВ отправилась Виктория Маркевич.

На страже безопасности столичных магистралей одно из самых мощных спецподразделений ДПС – «Стрела». Объехать такой патруль, свернуть и скрыться практически невозможно. У опытных сотрудников глаз наметан. Нарушителей видят еще далеко на подъезде. Рейд только начался, а в сети дорожной милиции уже попал недобросовестный водитель.

Штраф от 5 до 50 базовых величин, а это от 210 до 2 000 белорусских рублей. Такая ответственность предусмотрена для тех, кто ездит без прав или, например, вовремя не заменил водительское удостоверение. Как показывает практика, таких автолюбителей немало. Только за последние сутки в стране выявлено порядка 170 водителей-бесправников. Не теряет своей актуальности и проблема с нетрезвыми водителями. По их вине происходят десятки аварий, в том числе с жертвами.

Виктория Маркевич, корреспондент:

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения – одно из самых грубых нарушений правил дорожного движения. Автомобиль является источником повышенной опасности, а в руках нетрезвого – оружием, которое может покалечить не только водителя, но и окружающих.