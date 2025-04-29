Орден и две медали времён Великой Отечественной нашли при раскопках под Витебском
Пролить свет на неизвестные факты истории позволяют исследования, которые ведут неравнодушные белорусы. В ходе раскопок удается узнать о судьбе людей, которые отдали жизни для нашего мирного будущего и, что не менее важно, сообщить об этом родственникам погибших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Орден Красной звезды и медаль «За отвагу» обнаружили поисковики в Витебском районе возле деревни Кузьменцы – на месте, где в 1944-м красноармейцы столкнулись с немецко-фашистскими оккупантами. На наградах сохранились и номера. По ним уже удалось установить сведения о владельцах.
Две медали «За отвагу» и орден Красной звезды. Бесценные артефакты были найдены поисковиками в окрестностях деревни Кузьменцы Витебского района. Читаемые номера в течение суток позволили найти и обладателей наград. Орден принадлежит россиянину, а медаль – украинцу. Реликвии были найдены рядом с останками трех бойцов.
Павел Шалаев, поисковик военно-патриотического клуба «Поиск»:
Предположительно, это были связисты. Их накрыло взрывом, так как и винтовки были погнуты, и были следы осколочных ранений в голову. Мы все-таки обязаны им, тем, кто совершил такой подвиг. И они ценой своей жизни освобождали нашу землю от немецко-фашистских захватчиков. И хоть даже прошло 80 лет, но они внесли такой неповторимый вклад, что мы должны это долго очень помнить. Особенно вот у нас, в Беларуси, на многострадальной земле.
Теперь поисковикам предстоит разыскать родственников погибших и передать им ценные находки. А останки бойцов будут, конечно, перезахоронены со всеми воинскими почестями. С виду место раскопок ничем не примечательно вокруг поля и леса. Однако поисковики сюда возвращаются снова и снова. Раскопки продолжаются уже больше 30 лет. И даже спустя столько времени, на некоторых участках поля сигналы металлодетектора зашкаливают.
Подробнее в видеоматериале.