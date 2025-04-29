Орден и две медали времён Великой Отечественной нашли при раскопках под Витебском

Пролить свет на неизвестные факты истории позволяют исследования, которые ведут неравнодушные белорусы. В ходе раскопок удается узнать о судьбе людей, которые отдали жизни для нашего мирного будущего и, что не менее важно, сообщить об этом родственникам погибших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орден Красной звезды и медаль «За отвагу» обнаружили поисковики в Витебском районе возле деревни Кузьменцы – на месте, где в 1944-м красноармейцы столкнулись с немецко-фашистскими оккупантами. На наградах сохранились и номера. По ним уже удалось установить сведения о владельцах.