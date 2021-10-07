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Александр Лукашенко о санкциях: «Закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно»

07 октября 2021 16:39
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Новости Беларуси. Глава государства провел совещание с экономическим блоком страны по поводу санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о санкциях: «Закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно»-1

Виктория Ходосок, СТВ:
«Европейская экономика оправилась от принятых зимой карантинных мер быстрее, чем ожидалось». Этому сообщению буквально месяц. И все бы ничего, но через несколько недель новая информация – «Европу может поглотить энергетическая бедность». Потому Евросоюз хаотично пытается по-быстрому найти выход из этой явной проблемы. Как-никак впереди зима.

Александр Лукашенко о санкциях: «Закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно»-4

А мы тем временем продолжим сотрудничать с другими партнерами. Работать помимо Европы нам есть с кем. Этот самый важный плюс белорусской многовекторной политики. Да и наша страна давным-давно на зарубежных рынках хорошо себя зарекомендовала.

Александр Лукашенко о санкциях: «Закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы же понимаете, что мы не находимся где-то в углу планеты или региона какого-то. Мы на самом перекрестке. И закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно. Это безумство. Если только мы где-то прошлепаем, грубо говоря, тогда будут проблемы. Тем более, что мы надежным партнером были всегда и на всех рынках. Мы особенно внимательно смотрим на африканский, азиатский регионы, где живут аж 5,5 миллиарда человек – 70 % населения. А там все хотят кушать, а для того чтобы кушать, надо иметь технику. У нас и то и другое есть.

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«Я не склонен драматизировать ситуацию». Александр Лукашенко о санкциях в отношении Беларуси

# Санкции # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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