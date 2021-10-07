Александр Лукашенко о санкциях: «Закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно»

А мы тем временем продолжим сотрудничать с другими партнерами. Работать помимо Европы нам есть с кем. Этот самый важный плюс белорусской многовекторной политики. Да и наша страна давным-давно на зарубежных рынках хорошо себя зарекомендовала.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы же понимаете, что мы не находимся где-то в углу планеты или региона какого-то. Мы на самом перекрестке. И закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно. Это безумство. Если только мы где-то прошлепаем, грубо говоря, тогда будут проблемы. Тем более, что мы надежным партнером были всегда и на всех рынках. Мы особенно внимательно смотрим на африканский, азиатский регионы, где живут аж 5,5 миллиарда человек – 70 % населения. А там все хотят кушать, а для того чтобы кушать, надо иметь технику. У нас и то и другое есть.

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