Баскетболистки «Олимпии» обыграли «Минск» в третьем матче полуфинальной серии

Баскетболистки «Олимпии» обыграли «Минск» в матче полуфинальной серии женского чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующие обладательницы трофея дважды победили своих оппоненток на выезде. Третий поединок принимала белорусская столица, и команде из Гродно удалось взять реванш. Первая половина противостояния прошла под контролем гостевой дружины, она обеспечила себе комфортное преимущество в 11 очков. Далее хозяйки немного прибавили в атаке и сократили отставание, но это не повлияло на итоговый результат. Победа осталась за «Олимпией» со счетом 61:56. Четвертая дуэль состоится 1 мая.

Что касается второй полуфинальной пары, то лидер регулярного сезона «Горизонт» дважды разгромил «Горизонт-2-РЦОП» – 89:32 и 95:48. Завтра соперники встретятся вновь. Серии длятся до трех побед одной из команд.