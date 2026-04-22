Новости по тегу #Уго Чавес

Актуальная задача – выйти на доковидный полуторамиллиардный объем товарооборота со странами региона. В минувшем году МИД зафиксировал неплохую тенденцию: рост взаимной торговли почти на 40 %, при чем белорусский экспорт возрос на 44 процентных пункта, а импорт на 27.
«Я скажу, что на данный момент имеется достаточно полная информация. Мы 3 февраля, через месяц после этих событий, планируем провести, я думаю, на базе Национальной библиотеки, круглый стол с участием патриотических сил и посольства Венесуэлы, где многие данные будут озвучены».
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