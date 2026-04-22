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Новости по тегу #Уго Чавес

Перспективный полюс нового многополярного мира. Каковы интересы Минска в Латинской Америке?
22 апреля 2026 19:05

Перспективный полюс нового многополярного мира. Каковы интересы Минска в Латинской Америке?

Эксклюзив о событиях в Венесуэле – 3 февраля. Подробности рассказал Вадим Гигин
21 января 2026 19:32

Эксклюзив о событиях в Венесуэле – 3 февраля. Подробности рассказал Вадим Гигин

Григорий Азарёнок: «Зимбабвийский трибунал над колониальными убийцами не за горами»
01 февраля 2023 16:38

Григорий Азарёнок: «Зимбабвийский трибунал над колониальными убийцами не за горами»

«У нас друзей добавится. И в мире произойдут изменения». Что на это повлияет?
23 августа 2022 19:44

«У нас друзей добавится. И в мире произойдут изменения». Что на это повлияет?

Андрей Лазуткин: «Эти новые лидеры, типа Зеленского, не знают, за что хвататься, они выросли совсем в другой системе»
06 ноября 2021 19:14

Андрей Лазуткин: «Эти новые лидеры, типа Зеленского, не знают, за что хвататься, они выросли совсем в другой системе»

Президент Беларуси: нам надо сделать всё, чтобы простые семьи не пострадали из-за наших беглых предателей
07 октября 2021 20:11

Президент Беларуси: нам надо сделать всё, чтобы простые семьи не пострадали из-за наших беглых предателей

Сергей Клишевич: Беларусь и Венесуэла всегда были близки, тем более эти контакты актуальны сейчас
07 октября 2021 18:34

Сергей Клишевич: Беларусь и Венесуэла всегда были близки, тем более эти контакты актуальны сейчас

Александр Лукашенко: «Всё, что есть в Венесуэле, надо Беларуси. То, что есть в Беларуси, нужно в Венесуэле»
07 октября 2021 10:26

Александр Лукашенко: «Всё, что есть в Венесуэле, надо Беларуси. То, что есть в Беларуси, нужно в Венесуэле»

Лукашенко: настало время подвергнуть ревизии отношения Беларуси и Венесуэлы
07 октября 2021 08:26

Лукашенко: настало время подвергнуть ревизии отношения Беларуси и Венесуэлы

Григорий Азарёнок о Дмитрии Кохно: ему хватило наглости кошмарить коллег, которые остались на работе
18 апреля 2021 16:40

Григорий Азарёнок о Дмитрии Кохно: ему хватило наглости кошмарить коллег, которые остались на работе

Минчане сегодня помолятся за упокой Уго Чавеса
13 марта 2013 14:00

Минчане сегодня помолятся за упокой Уго Чавеса

В посольстве Венесуэлы выступили коллективы латино-американского центра Симона Боливара
11 марта 2013 12:40

В посольстве Венесуэлы выступили коллективы латино-американского центра Симона Боливара