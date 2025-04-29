Тайна беседы Зеленского и Трампа! Что означает встреча в Ватикане? Рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог: Если посмотреть западные репортажи из Ватикана, кажется, что главный герой мероприятия – это Трамп, а не Папа Франциск. Вместо скорби о понтифике и мыслях о вечном западная пропаганда изображала атмосферу дипприема с улыбками и фото, где главным моментом стало общение Трампа и Зеленского, а не месса по понтифику.

Андрей Лазуткин:

Столько реляций мы никогда не видели не то что на похоронах, но и за все три года военного конфликта. Западные СМИ вообще называют встречу эпохальной – но означает ли это приближение мира? На то и «Занимательная политология», чтобы разобраться.

Я Андрей Лазуткин, политолог, и сразу скажу, что восторг надо делить надвое. Просто так совпало, что здесь обеим группам (как сторонникам, так и противникам Трампа, а это два полюса западной пропаганды) надо было показать картинку, что отношения Киева и Вашингтона якобы перезагружены.

Поскольку прошлая встреча с Зеленским была на повышенных тонах, это поставило бизнес-модель заработка на войне под вопрос. Было неясно, откажется Трамп от поддержки Украины, а если да, то в каком объеме.

И несмотря на то, что после ссоры в Овальном кабинете прошло два месяца, определенности не прибавилось. И на фоне длительной непонятной ситуации и противоречивых заявлений Трампа появилась надежда на мир – потому что Россия пошла на пасхальное прекращение огня, соблюдала мораторий на удары и готова вести переговоры, а непримиримая позиция Киева слабеет из-за нехватки ресурсов.

Однако витает и надежда на продолжение войны. Потому что, судя по лидерам Западной Европы, они ищут компромисс с Трампом, чтобы американское участие в конфликте сохранялось в какой-то форме. Например, поставки оружия под европейские кредиты либо иные формы оплаты, скажем, покупка американского газа или сделка с Украиной по минералам.

И, похоже, именно об этом снова шла речь в Ватикане, потому что Трамп по прилету в США заявил, что у него снова просили больше оружия. То есть нужна была картинка – подход Зеленского к Трампу, а не реальный выход на какие-то решения.