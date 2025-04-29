Тайна беседы Зеленского и Трампа! Что означает встреча в Ватикане? Рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Если посмотреть западные репортажи из Ватикана, кажется, что главный герой мероприятия – это Трамп, а не Папа Франциск. Вместо скорби о понтифике и мыслях о вечном западная пропаганда изображала атмосферу дипприема с улыбками и фото, где главным моментом стало общение Трампа и Зеленского, а не месса по понтифику.
Андрей Лазуткин:
Столько реляций мы никогда не видели не то что на похоронах, но и за все три года военного конфликта. Западные СМИ вообще называют встречу эпохальной – но означает ли это приближение мира? На то и «Занимательная политология», чтобы разобраться.
Я Андрей Лазуткин, политолог, и сразу скажу, что восторг надо делить надвое. Просто так совпало, что здесь обеим группам (как сторонникам, так и противникам Трампа, а это два полюса западной пропаганды) надо было показать картинку, что отношения Киева и Вашингтона якобы перезагружены.
Поскольку прошлая встреча с Зеленским была на повышенных тонах, это поставило бизнес-модель заработка на войне под вопрос. Было неясно, откажется Трамп от поддержки Украины, а если да, то в каком объеме.
И несмотря на то, что после ссоры в Овальном кабинете прошло два месяца, определенности не прибавилось. И на фоне длительной непонятной ситуации и противоречивых заявлений Трампа появилась надежда на мир – потому что Россия пошла на пасхальное прекращение огня, соблюдала мораторий на удары и готова вести переговоры, а непримиримая позиция Киева слабеет из-за нехватки ресурсов.
Однако витает и надежда на продолжение войны. Потому что, судя по лидерам Западной Европы, они ищут компромисс с Трампом, чтобы американское участие в конфликте сохранялось в какой-то форме. Например, поставки оружия под европейские кредиты либо иные формы оплаты, скажем, покупка американского газа или сделка с Украиной по минералам.
И, похоже, именно об этом снова шла речь в Ватикане, потому что Трамп по прилету в США заявил, что у него снова просили больше оружия. То есть нужна была картинка – подход Зеленского к Трампу, а не реальный выход на какие-то решения.
Андрей Лазуткин:
Причина в том, что накануне была сорвана большая встреча в Лондоне, где США вообще не появились. И надо было информационно сгладить эффект от такого демарша. Что и получилось в Ватикане: раньше Трамп вообще не брал ЕС в переговоры, а в Риме эти деятели обнимались и жали руки Трампу с улыбками. К слову, там же был и Байден – то есть Демпартия США в его лице.
Но если хотя бы понятно, чего хочет Западная Европа – воевать дальше, то Трампу от них нужно согласие хоть на что-то, что можно предложить России. Видимо, поэтому в медийном поле накануне обсуждали признание Крыма, то есть снятие части санкций, которые вводились после Крыма против России, а также заморозка по линии фронта (которая стала реальной после освобождения Курской области), а еще статус украинской армии и Запорожской АЭС.
И так постепенно внутри западного блока, впервые с момента выборов Трампа, замаячила хоть какая-то консолидированная позиция. В чем она, правда, никто не знает, потому что, когда Зеленский отказывается признавать Крым, Трамп тут же говорит, что он согласен, то есть кто-то все время врет.
Более того, как правило, любые серьезные переговоры (даже если речь идет о Ватикане) всегда проходят в закрытых изолированных помещениях, где разговор невозможно подслушать, а не на глазах у СМИ. Поэтому что-то серьезное обсуждать в принципе не могли, более того, специалистам якобы случайно дали расшифровать по губам отдельные фразы. Будто бы Трамп и Зеленский на что-то согласились, только неясно, на что, собственно, это главный информационный результат встречи в Ватикане.
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