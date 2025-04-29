Здесь снова слышны голоса! Жители отселённых деревень приезжают на Радуницу в родные места

День поминовения усопших, или Радуницу, отмечают с древности. Этот день напоминает христианам о необходимости не углубляться в скорбь, а радоваться вечной жизни своих близких. Кроме искренней молитвы, к этому дню в самый разгар весны принято наводить порядок на кладбищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это древняя христианская традиция, которая сегодня объединила сотни тысяч белорусов, и православных, и католиков, по всей стране. И это не только возможность привести в порядок места захоронений после долгой зимы, зажечь лампады, принести цветы, но подходящий момент поговорить о вечном и передать семейную память подрастающему поколению.

Все кладбища Беларуси: и крупные в окрестностях Минска, и небольшие сельские, сегодня стали местами паломничества. В особом режиме в этот выходной день работал общественный транспорт, а также Госавтоинспекция, которая обеспечивала безопасность на дорогах.