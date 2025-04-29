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Здесь снова слышны голоса! Жители отселённых деревень приезжают на Радуницу в родные места

29 апреля 2025 18:13
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День поминовения усопших, или Радуницу, отмечают с древности. Этот день напоминает христианам о необходимости не углубляться в скорбь, а радоваться вечной жизни своих близких. Кроме искренней молитвы, к этому дню в самый разгар весны принято наводить порядок на кладбищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это древняя христианская традиция, которая сегодня объединила сотни тысяч белорусов, и православных, и католиков, по всей стране. И это не только возможность привести в порядок места захоронений после долгой зимы, зажечь лампады, принести цветы, но подходящий момент поговорить о вечном и передать семейную память подрастающему поколению.

Все кладбища Беларуси: и крупные в окрестностях Минска, и небольшие сельские, сегодня стали местами паломничества. В особом режиме в этот выходной день работал общественный транспорт, а также Госавтоинспекция, которая обеспечивала безопасность на дорогах.

Репортаж Юлии Мычки.

Здесь снова слышны голоса! Жители отселённых деревень приезжают на Радуницу в родные места-2

Там, где 364 дня в году царит тишина, сегодня снова слышны шаги и голоса. Со всей страны сюда съезжаются дети, внуки и правнуки тех, кто покоится на здешних погостах. В Васьковичском сельсовете Славгородского района из 16 деревень восемь остались лишь в памяти, среди них и деревня Жерелы.

Здесь снова слышны голоса! Жители отселённых деревень приезжают на Радуницу в родные места-4

Юлия Мычка, корреспондент:
Так сегодня выглядит когда-то центральная улица деревни Жерелы. И это дорога в прошлое. Все 90 домов захоронены. Деревья как карта памяти. По ним, как по координатам, люди находят свои адреса. 

Здесь снова слышны голоса! Жители отселённых деревень приезжают на Радуницу в родные места-6

Четыре березы, две осины или покосившийся дуб. Это зеленые стражи для тех, кто еще помнит, какой шумной была деревня до Чернобыля. Людей отсюда переселяли с 1988 года, и каждый отъезд был болезненным. 

Жители отселённых деревень после аварии на ЧАЭС приехали на Радуницу в Славгородский район

Здесь снова слышны голоса! Жители отселённых деревень приезжают на Радуницу в родные места-8

Чернобыльская катастрофа разбросала одноклассников, соседей, семьи по разным уголкам, городам и странам. Но сегодня все дороги ведут сюда, где когда-то звенели голоса деревни Жерелы. Здесь память становится осязаемой: ветер доносит запах печных блинов.

Здесь снова слышны голоса! Жители отселённых деревень приезжают на Радуницу в родные места-10

– Мне всегда нравились бабушкины блины в печке. 
– Кувшинчик молока парного. И вот эти блины пушистые, огромные, печеные. Это очень яркое детское воспоминание. 

Здесь снова слышны голоса! Жители отселённых деревень приезжают на Радуницу в родные места-12

К Жерелам ведет идеальная асфальтированная лента, словно сама земля протянула нить из прошлого в настоящее. Власти, понимая, что сюда будут ехать со всех концов Беларуси и даже из-за рубежа, отремонтировали и проселочный маршрут. 

Далее смотрите в видео.

# Радоница # Юлия Мычка

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