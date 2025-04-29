Здесь снова слышны голоса! Жители отселённых деревень приезжают на Радуницу в родные места
День поминовения усопших, или Радуницу, отмечают с древности. Этот день напоминает христианам о необходимости не углубляться в скорбь, а радоваться вечной жизни своих близких. Кроме искренней молитвы, к этому дню в самый разгар весны принято наводить порядок на кладбищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это древняя христианская традиция, которая сегодня объединила сотни тысяч белорусов, и православных, и католиков, по всей стране. И это не только возможность привести в порядок места захоронений после долгой зимы, зажечь лампады, принести цветы, но подходящий момент поговорить о вечном и передать семейную память подрастающему поколению.
Все кладбища Беларуси: и крупные в окрестностях Минска, и небольшие сельские, сегодня стали местами паломничества. В особом режиме в этот выходной день работал общественный транспорт, а также Госавтоинспекция, которая обеспечивала безопасность на дорогах.
Репортаж Юлии Мычки.
Там, где 364 дня в году царит тишина, сегодня снова слышны шаги и голоса. Со всей страны сюда съезжаются дети, внуки и правнуки тех, кто покоится на здешних погостах. В Васьковичском сельсовете Славгородского района из 16 деревень восемь остались лишь в памяти, среди них и деревня Жерелы.
Юлия Мычка, корреспондент:
Так сегодня выглядит когда-то центральная улица деревни Жерелы. И это дорога в прошлое. Все 90 домов захоронены. Деревья – как карта памяти. По ним, как по координатам, люди находят свои адреса.
Четыре березы, две осины или покосившийся дуб. Это зеленые стражи для тех, кто еще помнит, какой шумной была деревня до Чернобыля. Людей отсюда переселяли с 1988 года, и каждый отъезд был болезненным.
Жители отселённых деревень после аварии на ЧАЭС приехали на Радуницу в Славгородский район
Чернобыльская катастрофа разбросала одноклассников, соседей, семьи по разным уголкам, городам и странам. Но сегодня все дороги ведут сюда, где когда-то звенели голоса деревни Жерелы. Здесь память становится осязаемой: ветер доносит запах печных блинов.
– Мне всегда нравились бабушкины блины в печке.
– Кувшинчик молока парного. И вот эти блины пушистые, огромные, печеные. Это очень яркое детское воспоминание.
К Жерелам ведет идеальная асфальтированная лента, словно сама земля протянула нить из прошлого в настоящее. Власти, понимая, что сюда будут ехать со всех концов Беларуси и даже из-за рубежа, отремонтировали и проселочный маршрут.
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