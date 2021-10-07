Александр Лукашенко: война в средствах массовой информации – самое главное направление воздействия на Беларусь

Новости Беларуси. Раз в квартал (а при необходимости чаще) Александр Лукашенко условился обсуждать работу экономики в условиях внешнего давления на нашу страну. И хотя за годы и десятилетия применения этого инструмента воздействия он ни разу не приносил желаемого для оппонентов политического эффекта, все же стоит контролировать ситуацию. Ведь, так или иначе, это влияет на жизни десятков тысяч белорусов, которые работают на крупных предприятиях из санкционного списка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако Президент не склонен драматизировать ситуацию, тем более белорусская экономика за восемь месяцев 2021 года (вопреки прогнозам и давлению извне) показывает ощутимый рост. Теперь ключевая задача – сохранить эту динамику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Цель всех этих санкций понятна – устранить прямых конкурентов, разорить, разрушить ключевые предприятия, удушить в конечном счете нашу экономику. И если говорить прямым текстом, через закрытие заводов, массовую безработицу загнать людей в нищету, а в лучшем случае вывести их на улицы.
Мы этого допустить не можем и не допустим. По сути, против Беларуси идет гибридная война. Она состоит из противодействия и войны в средствах массовой информации, вы видите, это самое главное направление воздействия на Беларусь. Это экономическая война, политическая война. И по всем другим направлениям, где вводятся санкции. Нам нужно не только оперативно и слаженно реагировать на все вызовы, но и активно принимать превентивные меры.
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